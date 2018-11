IMATE NEKI OD OVA TRI SIMPTOMA? Možda vam ukazuju na kroničnu bolest od koje u Hrvatskoj boluje pola milijuna ljudi

Samo u Hrvatskoj oko pola milijuna ljudi boluje od dijabetesa, a pretpostavlja se da bar njih pola ni ne zna da su oboljeli

Naime, dijabetes tipa 2 katkad se teško dijagnosticira jer simptome zna biti teško detektirati. Postoje neki simptomi poput pojačane i stalne žeđi, učestalog mokrenja i zamagljenog vida, koje će vam odmah biti alarm da nešto nije u redu. No postoje i neki simptomi od koji vam fizički ne bude fizički loše, pa ćete ih možda pripisati nečem drugom.

Ovo su, primjerice, tri simptoma koja na koja ne biste nužno reagirali u tom smjeru, a mogu ukazivati upravo na dijabetes tipa 2.

Gubitak sluha

Sve više studija posljednjih godina dovodi u vezu dijabetes i gubitak sluha. Iako se službeno ne zna što to točno uzrokuje probleme sa sluhom, obdukcije pacijenata koji su bolovali od dijabetesa insinuiraju da dolazi do neuropatije, odnosno oštećenja živaca, koje potom, možda, dovodi do gubitka sluha. Pojednostavljeno: visoka razina glukoze u krvi utječe na protok kisika do sitnih kapilara i živaca u unutarnjem uhu pa s vremenom dođe do njihova oštećenja.

Bolesti desni

Slično kao i sa živcima i žilicama u unutarnjem uhu, visoka razina glukoze u krvi opsturira i protok kisika u desni. Kad desni ne dobivaju dovoljno nutrijenata, dolazi do infekcija. Visoka razina šećera nastane i u slini zbog čega usta postaju plodno tlo za razvoj bakterija. Ozbiljne bolesti desni mogu čak i dodatno zakomplicirati posljedice dijabetesa.

Spavanje tijekom dana

Studija iz 2016. godine pokazala je da kod ljudi koji prilegnu tijekom dana postoje 45 posto veće šanse da imaju dijabetes tipa 2. To ne znači da popodnevni počinak uzorkuje dijabetes već da je taj umor posljedica nekog skrivenog zdravstvenog problema, kao što su iscpljenost ili depresija, što se pak dovodi u vezu s rizikom od obolijevanja od dijabetesa.