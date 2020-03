IMATE LI PROBLEM S ALKOHOLOM? Odgovorite na ova dva pitanja i saznat ćete

Novinari portala evarazdin.hr danas su obišli štand Udruge apstinenata Hrabrost te tamo obavili kratki razgovor s terapeutom Vjeranom Marićem, educiranim za pomoć u radu s liječenima od alkoholizma.

Marić je objasnio tko se može smatrati alkoholičarem.

‘Društveno prihvatljivo pijenje jest jedna čašica žestice ili dva decilitra vina ili tri decilitra piva dnevno. Alkoholizmom se smatra dugogodišnje prekomjerno ispijanje alkohola – dakle, svakodnevno iznad ovih količina’, objasnio je terapeut.

Kazao je kako otprilike 300 tisuća građana Hrvatske ima problema s alkoholom, no liječi ih se tek otprilike sedam do osam tisuća.

Jednostavan test otkriva treba li vam stručna pomoć

Takozvanim ‘catch-testom’ možete saznati imate li problem s alkoholom, a da toga niste svjesni.

Ukoliko pozitivno odgovorite na sljedeća dva pitanja, razmislite o tome da potražite pomoć, dok ne bude prekasno.

1. Jeste li za istim stolom popili više od 6 pića zaredom?

2. Jeste li u posljednjih godinu dana pod utjecajem alkohola učinili nešto zbog čega ste požalili?

Ukoliko ste na oba pitanja odgovorili pozitivno, najpametinje bi bilo da potražite pomoć.

‘Rijetko se ljudi sami jave, obitelji prikrivaju i na liječenje odu tek ako naprave nešto zbog čega ih se natjera na odlazak doktoru. Uglavnom, trebaju se javiti svom obiteljskom liječniku i on će im dati dalje uputnice. One koji dožive tešku alkoholnu krizu obično odvedu na 2-3 tjedna u bolnicu, postoji takav odjel i u OB Varaždin. A onda je, prema školi Vladimira Hudolina, dobro da se liječeni priključi udruzi kao što je Hrabrost – jer ljudi imaju više šanse za izliječenje dok su u grupi. Moguć je recidiv, no ipak se uz pomoć drugih uspiju oporaviti te održati apstinenciju’, rekao je Marić.