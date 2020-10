IMATE LI PREHLADU, GRIPU ILI COVID-19? Neki simptomi se preklapaju, ali postoje ključne razlike; Evo na što morate obratiti pozornost

Koristite svoje simptome kao vodič da biste utvrdili koju bolest imate

Nos vam je začepljen, grlo vas grebe, a glava rastura. Je li vas uhvatila prehlada, gripa ili Covid-19? Simptomi se mogu preklapati, stoga je važnije nego ikad znati si postaviti dijagnozu i, prema potrebi, brzo reagirati i obavijestiti liječnika.

Evo nekoliko osnovnih smjernica za razlikovanje simptoma prehlade, gripe i Covida-19 te što učiniti ako imate neku od ovih infekcija. Sve su to respiratorne infekcije koje uzrokuju virusi. Razliku ćete najjednostavnije prepoznati promatrajući svoje simptome, piše Today.

Prehlada

Ako ste prehlađeni, vjerojatno ćete imati simptome poput ovih:

curenje ili začepljen nos

grlobolja

kihanje

kašalj

glavobolja ili bolovi u tijelu

blagi umor

Gripa

Simptomi gripe mogu uključivati:

suhi kašalj

umjerena do visoka temperatura, iako neće svi koji imaju gripu imati groznicu

grlobolja

tresući žmarci po cijelome tijelu

jaki bolovi u mišićima ili tijelu

glavobolja

curenje ili začepljen nos

jak umor koji može trajati i do dva tjedna

mučnina i povraćanje, kao i proljev (najčešće kod djece)

Covid-19

O simptomima nove koronavirusne bolesti već se nebrojeno puta pisalo, ali vrijedi ponoviti. Dakle, oni najčešće uključuju sljedeće:

povišena tjelesna temperatura

suhi kašalj

umor

A tu su i manje uobičajeni simptomi Covida-19, ali ponekad ključni za postavljanje dijagnoze:

bolovi

grlobolja

proljev

konjunktivitis

glavobolja

gubitak osjeta okusa ili mirisa

osip ili promjena boje prstiju na rukama ili nogama

Teški simptomi infekcije koronavirusom zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju i uključuju sljedeće:

otežano disanje ili gubitak daha

bol ili pritisak u prsima

gubitak sposobnosti govora ili kretanja

Trajanje simptoma

Ako imate teške simptome, odmah zatražite pomoć liječnika. Uvijek nazovite prije odlaska liječniku ili u zdravstvenu ustanovu. Osobe s blagim simptomima Covida-19, koje su inače zdrave, simptome bi trebale liječiti kod kuće. Do pojave prvih simptoma u prosjeku dolazi od pet do šest dana nakon zaraze virusom, ali to razdoblje može trajati i do 14 dana.

Prehlada se javlja postupno tijekom nekoliko dana i često je blaža od gripe i Covida-19. Obično dolazi do poboljšanja za sedam do 10 dana, iako simptomi mogu trajati i do dva tjedna. Simptomi gripe javljaju se brzo i mogu biti ozbiljni. Obično traju od jednog do 2 tjedna.

Koristite svoje simptome kao vodič da biste utvrdili koju bolest imate. Ako mislite da imate gripu ili koronavirus, obavijestite svojega liječnika kako biste se testirali u prvih 48 sati od pokazivanja simptoma.