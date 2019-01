IMATE LI OVU KRVNU GRUPU, ČUVAJTE SE: Ako završite na operaciji, triput su veće šanse da se više nećete probuditi

Na odjelu za hitni prijem kirurzi nerijetko moraju uložiti nadljudske napore da bi spasili nečiji život, no rezultati japanske studije upućuju na to da na njihov uspjeh, uz brojne okolnosti utječe i pacijentova krvna grupa

Rezultati novog istraživanja čija je svrha bila analizirati stopu smrtnosti kod 900 teško unesrećenih pacijenata primljenih na odjel za hitnu pomoć jedne tokijske bolnice pokazali su da su osobe s određenim tipom krvne grupe u većoj opasnosti od smrtnog ishoda.

Triput veća smrtnost za samo jednu grupu

“Gubitak krvi jedan je od glavnih uzroka smrti teško unesrećenih pacijenata. Zato smo istražili moguću povezanost različitih tipova krvnih grupa i smrtnog ishoda. Željeli smo ispitati hipotezu po kojoj preživljavanje nakon teške ozljede ovisi o tipu krvne grupe”, kazao je dr. Wataru Takayama iz Tokijskoga sveučilišnog i medicinskog centra.

Takayama i suradnici prikupili su podatke o 901 pacijentu dovezenom na hitni prijem nekoliko tokijskih bolnica s vrlo teškom ozljedama u razdoblju izeđu 2013. i 2016. Podaci su pokazali da su izgledi da pacijenti s krvnom grupom “0”, koju je imala gotovo jedna trećina (32 posto) pacijenata uključenih u studiju, podlegnu teškim ozljedama bili puno veći. Stopa smrtnosti među pacijentima s krvnom grupom “0” iznosila je 28 posto, što je gotovo triput više od stope smrtnosti kod ostalih pacijenata ukjlučenih u studiju, koji su su imali ostale krvne grupe. Kod njih se radilo o 11 posto.

Razlika je velika, no zbog čega je tako?

S obzirom na to da se radilo o opservacijskoj studiji, znanstvenici su objasnili da je nemoguće dati precizan odgovor, no vjeruju da je jedan od razloga manja sklonost zgrušavanju kod određenih krvnih grupa. Kod krvne grupe “0” poznata je smanjena sklonost koagulaciji nego kod ostalih tipova krvnih grupa. “Rezultati nekoliko studija pokazali su da je kod pacijenata s krvnom grupom ‘0’ sposobnost zgrušavanja krvi bila niža za 25 do 30 posto nego kod pacijenata s ostalim krvnim grupama, što je kod njih povećavalo rizik od prekomjernog krvarenja”, objasnili su autori studije.

“Uzrok je takozvani Von Willebrandov faktor (vWF), krvni glikoprotein koji ima ključnu ulogu u primarnoj hemostazi (zaustavljanju krvarenja), osobito u mikrovaskulaturi. Za dobru hemostazu, odnosno zaustavljanje krvarenja iz oštećene žile, potrebno je združeno djelovanje žilnih, trombocitnih i plazmatskih faktora zgrušavanja. Hemostaza obuhvaća nekoliko procesa: sužavanje krvnih žila, stvaranje trombocitnog čepa, formiranje krvnog ugruška (koagulacija) i stabilizaciju krvnog ugruška ili njegovo razlaganje (hemolizu)”, objasnili su autori studije.

Još ne znaju zašto je tako

Ako je njihova hipoteza točna, smanjena sklonost koagulaciji kod krvne grupe “0” može prevagnuti kada su posrijedi pozitivne strane najčešće krvne grupe, istodobno najprikladnije za hitnu transfuzijsku medicinu. Dr. Takayama i kolege ističu da je potrebno provesti dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti dokazale njihove pretpostavke te pomnije istražiti pretpostavku o češćem smrtnom ishodu zbog krvarenja kod osoba s krvnom grupom “0”.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu Critical Care.