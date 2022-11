Ona je rekla da je primijetila da mnoge žene njene dobi trenutno idu na operaciju grlića maternice i da ju je strah pomisliti koliko bi ljudi moglo nesvjesno imati HPV upravo sada. "Odgađala sam uzimanje brisa jer sam mislila da mi ne treba, a to bi moglo biti opasno po život", rekla je. "Kad bi se više govorilo o HPV-u, to bi potpuno promijenilo svijet spojeva kakav trenutno poznajemo! To je bolest koja ubija žene i prenosi se nesvjesno od muškaraca tijekom spolnog odnosa, čak i ako se nosi kondom. To je zastrašujuće i potpuno me odbilo od seksa izvan veze. Sada ću zaštititi svoj grlić maternice kao da je sveti gral. Ne planiram više snimati video s dildom za svoje fanove!", ispričala je Fenella.