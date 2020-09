HRVATSKA INFLUENCERICA O POREMEĆAJU S KOJIM SE MNOGI ŠALE: ‘To je čudovište koje tjera strah u kosti…’

View this post on Instagram

OCD, OKP ili opsesivno-kompulzivni poremećaj nije simpatična navika slaganja lakova za nokte u boji uz hashtag #ocd 😝🤞 OCD je čudovište koje vas prati u stopu, tjera vam strah u kosti i govori vam da će se, ako ne napravite još jednu provjeru, dogoditi nešto strašno. Poput nesreće, eksplozije, smrti, gubitka voljene osobe. Pa onda napravite još jednu provjeru. I još jednu, za svaki slučaj. Iako znate da strah nema objektivno uporište i to vas dovodi do ludila. Ponekad u provjeravanju protratite sate, ponekad vas strah i provjeravanje toliko umore da nemate snage. Za hranu, igru s djetetom, odgovaranje na poruke i mailove, ustajanje iz kreveta. Stvari koje ljudi oko vas odrađuju malim prstom. Ponekad smrt djeluje kao oslobođenje, barem na nekoliko sekundi u vašim mislima. Koje vam postaju najgori neprijatelj, gori od svih hejt komentara na okupu. Nekad imate sreće pa dijagnozu dobijete brzo. Nekad je dobijete nakon 10 godina skrivanja strahova iza instagramičnih fotografija i osmijeha na vlogovima koje ste već toliko dobro uvježbali. Jer život ne čeka. Ali – ima Nade 🤍 Jer kad ga otkrijete, naučite i kako ga ukrotiti. Ne, OCD čudovište ne nestaje, ali ga naučite prihvatiti i izdvojiti. Jer ono nije vi, ono je samo vaš pratitelj, vaša sjena. Ponovno učite uživati u malim stvarima za koje, kada je sjena bila puno veća, niste imali snage. Osmijeh vašeg djeteta postaje blistaviji, a vaše srce veće. Psihoterapija nije bauk. Život u sjeni jest. #NisiOnoŠtoMisliš #mentalhealth #psihoterapija #okp #depresija #anksioznost