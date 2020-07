HOĆEMO LI IMATI CJEPIVO VEĆ DO KRAJA GODINE? Prognoze su optimistične, ali moraju se poklopiti ove tri stvari

Eksperimentalno cjepivo, za koje je licencirana farmaceutska kompanija AstraZeneca, aktiviralo je imunološki sustav u ranoj fazi kliničkih ispitivanja, pokazali su rezultati ispitivanja objavljeni u ponedjeljak, dajući nadu da bi cjepivo moglo biti spremno do kraja godine.

“Moguće je izaći s cjepivom do kraja godine, no apsolutno nema nikakve sigurnosti da će se to dogoditi, jer su nam potrebne tri stvari”, kazala je voditeljica istraživanja Sarah Gilbert za BBC.

“Cjepivo se mora pokazati kao učinkovito u kasnijim fazama kliničkih ispitivanja, potrebno je proizvesti goleme količine i regulatorna tijela bi trebala pristati brzo izdati dozvolu za upotrebu u hitnim slučajevima”, objasnila je Gilbert.

“Sve se to mora dogoditi i poklopiti prije nego se krene u cijepljenje velikog broja ljudi”, istaknula je. Dan ranije, BBC je javio da je cjepivo protiv koronavirusa koje je razvilo Sveučilište u Oxfordu sigurno i da aktivira imunološki sustav.

Results from trials involving three different coronavirus vaccines all showed positive results, with evidence the vaccines can produce immune responses that would be expected to protect people against infection. More research will still be needed. https://t.co/YdvN4sS08Z

— CNN (@CNN) July 21, 2020