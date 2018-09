HOĆE LI VAS PRELAZAK NA VEGANSTVO UČINITI ZDRAVIJIMA? Rezultati najnovijih studija mogli bi vas natjerati da dobro razmislite

Koliko je teško prijeći na veganstvo i koje su potencijalne dobrobiti za zdravlje?

U zadnjoj epizodi “Vjerujte mi, ja sam liječnik”, doktor Giles Yeo je odlučio pokušati biti vegan na mjesec dana i vidjeti je li to životni stil koji bi moga usvojiti, piše BBC.

Zadnjih godina došlo je do eksplozije interesa za veganstvom, potaknuta velikim dijelom brigom za zdravlje, zaštitu životinja i okoliša. Vegani, za one koji to nisu, ne jedu meso, perad, ribu ili bilo kakve proizvode tih životinja, uključujući jaja, mliječne proizvode i želatinu.

U zadnjoj epizodi “Vjerujte mi, ja sam liječnik”, doktor Giles Yeo je odlučio pokušati biti vegan na mjesec dana i vidjeti je li to životni stil koji bi moga usvojiti. Kao što je Yeo ubrzo otkrio, jedna od škakljivijih stvari kod prelaska na veganstvo je da mnogi proizvodi za koje mislimo da nemaju nikakve veze sa životinjama, ih ustvari imaju.

Nedostatak vitamina D

Jaja, sir i meso su očito zabranjeni, ali također i majoneza i neke tjestenine jer sadrže jaja i vina jer se u proizvodnji nekih alkoholnih pića koriste riblje kosti ili proteini drugih životinja u procesu proizvodnje.

Uz to što treba paziti da zabunom ne konzumirate životinjske proizvode, jedan od najvećih izazova prelaska na veganstvo je uvjeriti se da vam ne nedostaju bilo koje ključne hranjive tvari. Sljedeći vegansku dijetu stavlja vas u rizik od nedovoljnog uzimanja vitamina D, koji je potreban za zdravlje kostiju.

Da bi ih se dobilo dovoljno pri takvoj prehrani, vegani se možda mogu osloniti na hranu obogaćenu vitaminom D, uključujući neke vrste sojinog i rižinog mlijeka, organski sok od naranče i žitarice za doručak. Trebalo bi također uzeti u obzir uzimanje dopunu vitamina D.

Nedostatak joda i vitamina B12

Nedostatak joda je vrlo čest u UK-u, posebice među mladim ženama. Kravlje mlijeko je glavni izvor joda, a ne mliječne alternative poput bademovog mlijeka, sadrže mnogo manje joda. Možete dobiti jod iz morskih algi, iako su količine nepredvidljive, ali ćete vrlo vjerojatno trebati uzimati dopunu.

Još jedna velika briga može biti nedostatak vitamina B12. Nećete ga pronaći u sjemenkama, orašastim plodovima ili povrću, pa će ga vegani i vegetarijanci morati nadomjestiti žitaricama za doručak ili kvascem obogaćenim vitaminom B12.

Veganstvo nas zaista čini zdravijima

Nedavne analize koje su prikupile rezultate 10 prethodnih studija usporedile su zdravlje vegitarijanaca i vegana s onim svejeda, pokazuje da će vas veganstvo učiniti zdravijim.

Znanstvenici su otkrili da je veganstvo i vegetarijanstvo povezano sa značajnom nižim rizikom od srčanih bolesti i karcinoma, iako ne postoje razlike u ukupnoj smrtnosti, što obuhvaća sve uzroke smrti. Drugim riječima, biti vegetarijanac ili vegan je povezano sa zdravljem, ali ne nužno s duljim životom.

Kažem “povezano” jer ne postoji zlatan standard slučajno odabranih kontroliranih studija, gdje se uzima velika skupina ljudi i slučajnim odabirom ih se rasporedi po vrsti ishrane te se nakon toga promatraju rezultati. Takve studije bi bilo vrlo teško provesti.

Vegani svjesniji važnosti zdravlja

Umjesto toga, uspoređuju vegane s ljudima koji jedu meso i traže razlike. Pošto su vegani više svjesniji važnosti zdravlja od opće populacije, moguće je da razlike u zdravlju nemaju nikakve veze sa samom prehranom.

Kako se Yeo snašao? Nakon što je bio vegan mjesec dana izgubio je 4 kilograma te smanjio svoj struk za rupicu na remenu. Usto što je smanjio količinu masnoće u području trbuha, njegov kolesterol se također snizio za 12 posto.

Hoće li nastaviti? ” Bio sam ugodno iznenađen te sam mislio da neću prijeći u potpunosti na veganstvo, ali odsada ću probati biti vegan barem nekoliko dana svakog mjeseca,” rekao je.

Odlučio se za recepte prvenstveno za vegane

“Moram priznati bio sam prestrašen po pitanju prelaska na veganstvo, ali kada sam naučio nekoliko recepata bilo mi je dobro i na kraju sam čak i uživao. Za mene je ključno bilo da ne kuham veganske verzije jela koje bih normalno jeo s mesom, nego sam se odlučio za recepte koji su prvenstveno osmišljene za vegane.”

“Najviše su mi u prehrani nedostajala jaja. Zapravo sam očekivao da će mi meso mnogo više nedostajati.”