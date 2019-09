HIV JOJ PREŠAO U AIDS, A DEČKA SU NAGOVARALI DA JE NOGIRA: Ali ne, on je postupio još radikalnije i šokirao svijet

Njezin partner nije mogao bez nje. Shvatio je da to što je ona teško bolesna ne utječe na intenzitet njegovih osjećaja

Jennifer Vaughan (49) iz Kalifornije upoznala je svojega sadašnjeg supruga Erica Champouxa (51) iz Montreala na Tinderu. Proveli su dva mjeseca zajedno, a potom odlučili nastaviti održavati vezu na daljinu.

Međutim, u tom se razdoblju Jennifer iznenada razboljela. Bilo joj je sve lošije, a ona sve slabija. Nije ni slutila što joj je. Nakon posjeta liječniku, dobila je dijagnozu koja joj je preokrenula svijet. Do ušiju zaljubljeni Eric ostao je uz svoju partnericu i nakon što su saznali da ona ima virus HIV-a.

Mislila je da ima rak

“HIV sam dobila 2013. godine poslije seksa bez zaštite. Odnose sam imala sa svojim dugogodišnjim partnerom, koji mi je prenio virus. Dvije godine poslije našega prekida, ja sam počela osjećati simptome. Boljelo me cijelo tijelo, imala sam stravične glavobolje i stalno su me napadale gljivične infekcije. Bila sam uvjerena da imam rak i da umirem. HIV mi nije bio ni na kraju pameti”, ispričala je Jennifer za britanski The Sun.

“U siječnju 2015. godine, više od godinu dana nakon što sam inficirana i prije nego što sam saznala što mi je, upoznala sam Erica. On živi u Kanadi, ali dolazi u Kaliforniju na surfanje. Dva mjeseca smo bili zajedno u Kaliforniji i bilo je sjajno. Oboje smo se zaljubili, ali vezu smo, naravno, krili jer ga nisam željela upoznati sa svoje troje djece dok ne budem sigurna da je to nešto ozbiljno”, rekla je pa dodala:

HIV je prešao u AIDS

“Bili smo u vezi na daljinu oko godinu dana kada sam dobila dijagnozu. Tek tada se u krvi pokazao virus. Sjedila sam s Ericom i zazvonio mi je telefon. S druge strane sam čula: ‘Imate HIV’. Svijet mi se preokrenuo. Ja sam učiteljica, majka troje djece. Kako mogu imati HIV? Bila sam uvjerena da je to smrtna kazna, da ću za nekoliko tjedana umrijeti. Ipak, čak i tada, iako smo u tom trenutku Eric i ja imali nezaštićen seks godinu dana, nisam mislila da sam ga zarazila. Negdje sam pročitala da su žene podložnije virusu od muškaraca i bila sam u pravu – Eric nije imao virus.”

Tada je Jennifer već bila veoma bolesna. Tijelo ju je boljelo, nije mogla jesti i borila se sa strašnim mučninama. Tjedan dana poslije, shvatila je zašto – HIV je prešao u AIDS.

Prijatelji ga nagovarali da je ostavi

“Odmah sam krenula s terapijom. Mjesec dana nisam mogla ni izaći iz kuće. Eric je sve vrijeme bio pored mene. No, došao je trenutak kada se morao vratiti u Montreal. Kod kuće je razmišljao o tome hoće li ostati sa mnom. Prijatelji su mu govorili da me ostavi, da nije pametno da išta ima sa mnom”, otkrila je nesretna žena.

Međutim, njezin partner nije mogao bez nje. Shvatio je da to što je Jennifer teško bolesna ne utječe na intenzitet njegovih osjećaja prema njoj.

I dalje se seksaju bez zaštite

“Dakle, ostali smo zajedno, a ja sam sretna. I dalje radim, i dalje sam dobra majka. I dalje imam seks s Ericom. Dovoljno je uzimati jednu tabletu dnevno i virus se neće prenositi. Postoji točno nula posto šanse da prenesem virus Ericu. On se ne boji, a ni ja. Čak mi je rekao da je to posljednja stvar koja mu može pasti na pamet dok vodimo ljubav i presretna sam zbog toga”, izjavila je Jennifer.

U lipnju ove godine par se vjenčao u Montrealu. “Zaprosio me jednostavno, bez mnogo pompe, i rekla sam ‘da’. Nekoliko tjedana poslije, imali smo jednostavno vjenčanje. Nismo planirali ništa od toga, ali ovako nam je jednostavnije zbog stalnih putovanja između Amerike i Kanade. A ja… Ja sam dokaz da HIV nije smrtna kazna kao što je nekad bio. Danas možete živjeti sasvim normalno, uz propisanu terapiju”, zaključila je Jennifer za The Sun.