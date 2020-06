HITNO SE POVLAČI LIJEK KOJI NAS JE TREBAO ČUVATI OD KORONAVIRUSA! Čini se da ostavlja velike posljedice na zdravlje…

Savezna regulatorna agencija rekla je da je razmotrila istraživanja i došla do saznanja da nije izgledno da hidroksiklorokin i klorokin djeluju protiv virusa. Osim toga, dodala je, moguće negativne posljedice prevladavaju nad onim pozitivnim.

US drug body FDA revokes Hydroxychloroquine as emergency medicine to treat COVID-19#COVID19 #COVID #coronavirus #Hydroxychloriquine #US https://t.co/huXC5edKKv

