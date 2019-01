GRIPA SE NE PRENOSI SAMO KAŠLJANJEM I KIHANJEM: Liječnici upozoravaju da ćete se prije zaraziti na ovaj način

Virus se gripe može lako prenijeti samo disanjem, nije potrebno ni kašljati ni kihati, alarmiraju znanstvenici nakon provedenog istraživanja.

Liječnici stalno upozoravaju da treba prati ruke i prekrivati usta tijekom kašljanja i kihanja kako bi se spriječilo širenje virusa. Ipak, istraživači sa Sveučilišta u Marylandu kažu kako to nije dovoljno. Analizirajući 142 bolesnika s gripom, pronašli su zarazni virus u zraku koji su izdisali, osobito u prvih nekoliko dana od početka pojave simptoma. Autor studije dr, Donald Milton upozorava da treba ostati kod kuće u karanteni ako se osjete simptomi poput vrućice, kašlja i upaljenog grla.

Virus u zraku

“Gripa nastupa agresivno i brzo i tada ste zarazni. Virus satima ostaje u zraku. Ostanak kod kuće čini veliku razliku”, objašnjava. Promatranim pacijentima liječnici su uzeli uzorke kašlja, kihanja, sluzi iz nosa i zraka koji su izdisali. Svakom su ispitaniku mjerili disanje u posebnoj prostoriji, a potom uzeli uzorak zraka iz prostorije. Polovina uzoraka u sebi je sadržavala virus gripe, što sugerira kako kašljanje i kihanje nisu jedini načini za prijenos bolesti, piše Daily Mail.

Još nije kasno za cijepljenje

Novo otkriće pomoći će znanstvenicima da bolje razumiju kako se širi virus gripe, kako to kontrolirati, ali i proizvesti bolje cjepivo u konačnici. H3N2 je najagresivnija vrsta gripe, iako nije jasno zašto. Stručnjaci vjeruju da to ima puno veze s činjenicom da je cjepivo manje djelotvorno i čini se da napada tijelo s više snage, uzrokujući više smrti. Sezona gripe službeno započinje u listopadu, ali ovogodišnji posebno opasan soj, H3N2, došao je relativno rano i očekuje se da će trajati do svibnja. Liječnici pozivaju sve da se cijepe i kažu da još nije prekasno za zaštitu od virusa.