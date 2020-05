GRICKANJE JE DOŠLO NA NAPLATU: Od početka mjera Francuzi su teži prosječno 2,5 kilograma

Zanimljiv je podatak da su se parovi i roditelji više udebljali od samaca

Većina Francuza, njih 57 posto udebljalo se od početka mjera ograničenja kretanja 17. ožujka i sada su prosječno teži 2,5 kg zbog nedostatnog kretanja i stalnog grickanja, prema istraživanju instituta Ifop za specijaliziranu internet stranicu Darwin Nutrition.

Prema tom istraživanju udebljalo se 56 posto muškaraca i 58 posto žena, muškarci za prosječno 2,7 kg, a žene za 2,3 kg.

Najzahvaćeniji su nezaposleni i slabije kvalificirani, naglašava istraživanje i dodaje da su osobe u paru i s djecom više napredovale u težini od samaca.

Zbog ograničenog kretanja 42 posto ispitanih navodi da su bili napeti i da su vodili žestoke rasprave s partnerom o podjeli pripreme obroka i 41 posto je reklo da su se svađali zbog jelovnika.

Među parovima uglavnom žene pripremaju obroke: 71 posto Francuskinja koje su u paru izjavljuje da pripremaju većinu obroka od kada traju mjere ograničenja i samo 21 posto muškaraca koji su paru sudjeluje više u pripremi obroka nego prije uvođenja mjera.

Među ispitanim njih 42 posto posvećuje više vremena pripremi obroka i isto toliko ih češće pije aperitive.

Kada mjere budu ukinute, više od polovice ispitanih (56 posto) namjerava zdravije jesti, dok ih samo 18 posto planira dijetu.

To istraživanje intituta Ifop izvedeno je on line upitnikom od 24. do 27. trvanja 2020. na reprezentativnom uzorku od 3.045 osoba za punoljetne osobe koje žive u Parizu.