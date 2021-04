GLAVNI PROBLEM SA CJEPIVIMA UJEDNO JE I – NAJSKUPLJI: Ovaj ključni potez proizvođača spasio bi svijet od pandemije?

Godinu dana nakon što je covid proglašen globalnom pandemijom, a svjetske farmaceutske kompanije krenule u utrku za pronalazak cjepiva protiv smrtonosne bolesti, iskrsnuo je prijepor o zaštiti njihova intelektualnog vlasništva. Pošto to poskupljuje cjepivo i može mu ograničiti pristup, sve su glasniji pozivi da se kompanije privremeno odreknu toga prava.

Jonasa Salka, izumitelja cjepiva protiv dječje paralize, novinari su 1955. pitali tko je vlasnik patenta na spasonosno cjepivo. “Narod, rekao bih. Nema patenta. Tko može patentirati Sunce?”, odgovorio je.

I premda će povjesničari reći da Salkov “dar svijetu” možda i nije tako altruističan kako se čini, jer bi po ondašnjim kriterijima teško ispunio uvjete za patentiranje, činjenica je da je američki virolog spasio živote milijuna djece. Djelomično zahvaljujući i tomu što nije bilo zaštite intelektualnog vlasništva.

Danas, kad je broj žrtava covida dosegao tri milijuna, pitanje patenta na cjepivo pretvorilo se u jednu od najžešćih rasprava na planetu.

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Ghebreyesus pozvao je države i farmaceutske kompanije da se odreknu zaštite intelektualnog vlasništva kako bi se cijeli svijet jednako borio protiv covida.

“Većina cjepiva dosad je primijenjena u šačici bogatih zemalja dok većina država niskih i srednjih prihoda promatra i čeka”, kazao je u ožujku. Po nedavnom izvještaju AFP-a, 49 posto dosad proizvedenih doza cjepiva aplicirano je na Zapadu, u kojemu živi samo 16 posto svjetske populacije.

Problem je u tomu, tvrdi šef WHO-a, što se u svijetu neće moći postići dovoljna procijepljenost sve dok bogate zemlje svoje doze, tehnološki know-how u proizvodnji cjepiva i prava na intelektualno vlasništvo, drže pod ključem.

