GLAVNA META KORONAVIRUSA UOPĆE NISU PLUĆA? Ovi znanstvenici tvrde da respirator ne pomaže, imaju drugi prijedlog

Oštećenje crvenih krvnih stanica povezano s Covidom-19 možda je odgovorno za višestruko oštećenje organa kod pacijenata s koronavirusom, pokazala je studija Odjela za temeljnu medicinu Dalekoistočnog saveznog sveučilišta.

Svaki virus cilja određene vrste stanica u tijelu. Na primjer, HIV cilja stanice imunosnoga sustava, virus gripe utječe na pluća i grkljan, dok SARS-CoV-2 utječe na više organskih sustava, zabilježili su znanstvenici koji su proveli novo istraživanje.

Iako je provedeno puno studija kako bi se procijenili učinci koronavirusa na pluća, uključujući smrt plućnih stanica i fibrozu, autori ove studije upozorili su da nije učinjeno mnogo da se provjeri promjena u koncentracijama crvenih krvnih stanica, koje su glavna meta novoga koronavirusa.

Istraživači su pregledali plućne biopsije 11 pacijenata koji su umrli od Covida-19 i usporedili ih s kontrolnom skupinom od 14 pacijenata koji su umrli od ozljeda opasnih za život u dobi od 24 do 76 godina.

VELIKO OTKRIĆE SRPSKIH LIJEČNIKA: ‘Imamo dokaze da koronavirus, osim okusa i mirisa, napada još jedno osjetilo’

Uzorci bolesnika s Covidom-19 pokazali su sljedeće:

For the study, researchers assessed the lung biopsies of 11 patients who died of #COVID19 and compared them with a control group of 14 patients who died of life-threatening injuries.https://t.co/3k6fuwVDLE

— Firstpost (@firstpost) November 2, 2020