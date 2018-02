GINEKOMASTIJA: ‘Muške grudi’ koje stvaraju neugodu mogu se riješiti ovim putem

Ginekomastija je termin koji dolazi od prijevoda ‘grudi kao u žene’.

Benigno povećanje muških grudi koje može nastati kao rezultat nekoliko faktora mnogim muškarcima stvara neugodnosti. Dolazi od grčkog pojma, a u prijevodu doslovno znači ‘grudi kao u žene’. Statistike govore kako jedan od tri muškarca mlađih od 40 godina ima problema s određenim stupnjem ginekomastije.

Uzrok muških grudi ne mora biti ginekomastija

Uzroci nastanka mogu biti hipertrofija ili povećanje žljezdanog parenhima dojke i nakupljanje deozita potkožnog masnog tkiva. Nakon pedesete godine života gotovo polovina muškaraca ima povećane muške grudi. Muškarci koji pate imaju muške grudi mogu ju dobiti radi ovih pojava.

Visoki postotak tjelesne masti – lipomastija



Ljudsko tijelo pohranjuje masti na način na koji je genetika već odredila. To znači da kao rezultat genetike neki muškarci određenu količinu viška tjelesnih masti imaju na prsima te tako nastaje salo na prsima. Bez obzira na genetiku, ako dobivate previše masti, tijelo više neće imati prostora da sve to pohrani. Iz tog razloga dio toga završava kao prsno salo. Ta pojava naziva se lipomastija.

Ginekomastija

Ovaj termin za ‘muške grudi’ nije povezan sa postojanjem sala na prsima. Ona nastaje radi grudnog tkiva te kao rezultat nebalansiranih nivoa hormona testosterona i estrogena. Iz tog razloga se najčešće pojavljuje u periodu puberteta ili u srednjim godinama, nakon pedesete godine života. Može se pojaviti i kao nuspojava uzimanja steroida koji utječu na nivoe hormona. Može biti blaga i ekstremna.

Također se može dogoditi kombinacija dvije nabrojane pojave.

Ginekomastija se ne može spriječiti

Problem muših grudi može nastati zbog viška masnog ili žljezdanog tkiva ili kao kombinacija obje vrste tkiva.Ne može se spriječiti ali se može korigirati korektivnim zahvatima. Tako se mogu napraviti smanjenje grudi kod muškaraca, mastektomija ili liposukcija.

Prije odluke za korektivnim zahvatom, potrebno je napraviti pregled kod endokrinologa kako bi se izbjegli neki drugi ozbiljniji uzroci bujanja tkiva grudi. Pravu ginekomastiju treba razlikovati od drugih problema i tumora koji su uglavnom bolni, dok se ginekomastija uvećava koncentrično. Također se razlikuje od rasta grudi kod osoba koje su gojazne. Osobe koje imaju ginekomastiju imaju veći rizik za razvoj maligniteta.

Korekcija kompleksnom operacijom

Operacija ginekomastije traje od dva do četiri sata, a u bolnici se ostaje do sljedećeg jutra. Izvodi se u općoj anesteziji što znači da se za vrijeme zahvata spava. Nakon operacije se dobivaju sredstva protiv bolova. Moguća nuspojava su mučnine radi jakih lijekova koji će vam biti dani. Manje složeni slučajevi ginekomastije koji imaju prevagu masnog tkiva mogu se u potpunosti korigirati liposukcijom. Iz tog razloga je to prva metoda izbora u liječenju ginekomastije.

Prvi tjedan nakon operacije trebate izbjegavati vježbanje, plivanje i ostale intenzivne tjelesne aktivnosti, a jedino smijete izvoditi lagane vježbe. Nosi se steznik, a oteklina se povlači nakon do pet tjedana. Ovo je kompleksna operacija te je potrebna česta provjera kod liječnika.