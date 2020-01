GINEKOLOZI UPOZORAVAJU ŽENE DA NE STAVLJAJU DUHAN U VAGINU: Nakon peršina i sladoleda, stigao novi opasni trend

Ovo nije prvi puta da ginekolozi moraju upozoravati pacijentice da ne guraju razne stvari u genitalni otvor

Iako ljudi duhan, u normalnim situacijama, povezuju s pušenjem cigareta, čini se kako neki smatraju da to nije jedini način na koji se on može koristiti.

Baš zato oglasili su se i ginekolozi koji upozoravaju na veoma opasan trend – radi se u stavljanju duhana u vaginu.

Primjena toga popularna je u zapadnoj Africi gdje se vjeruje kako je duhan “čaroban recept” koji će začiniti odnos ljubavnika u spavaćoj sobi te odvesti muškarca “u sedmo nebo”, piše Mirror.

Opasne komplikacije

No liječnici upozoravaju kako to nije točno te da takva praksa može dovesti do opasnih komplikacija koje mogu utjecati na intimno zdravlje žena.

Zanimljivo je i da ovo nije prvi puta da ginekolozi moraju upozoravati pacijentice da ne guraju razne stvari u genitalni otvor. Od prehrambenih namirnica poput čokolade, peršina, sladoleda… pa sve do kućanskih pomagala poput crijeva od usisavača. Neki zaista nisu znali granicu, zbog čega su ginekolozi ozbiljno upozoravali na moguće posljedice.

Stručnjaci su složni “Žene, ništa ne umećite u vaginu osim ako niste dobile striktne liječničke upute da tako učinite”. Dakle, osim u slučanju liječenja pojedinih stanja određenim lijekovima prepisanim od strane vašeg ginekologa, zaboravite na internetske savjete koji mogu napraviti više štete nego koristi.