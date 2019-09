‘NEKIMA JE OVO TEŠKO VIDJETI I PROČITATI’: Djevojčica (5) u kupaonici tješi brata (4) koji ima leukemiju: ‘Ovo pogađa cijelu obitelj…’

Gledala je kako mu liječnici stavljaju masku na lice, bodu iglama, daju lijekove, a on bespomoćno leži. Nije razumjela što se događa. Znala je samo da nešto nije u redu s njenim bratom, njenim najboljim prijateljem

Srcedrapajuće fotografije na kojima petogodišnja djevojčica Aubrey tješi svog godinu dana mlađeg brata Becketta koji boluje od leukemije i povraća od kemoterapije postale su viralne nakon što ih je njihova majka objavila na Facebooku. Htjela je pokazati kako rak utječe na cijelu obitelj. Objava je postala viralna. U tjedan dana podijeljena je čak 35.000 puta i skupila više od 5.300 komentara u kojima ljudi daju masovnu podršku ovoj obitelji.

Malom Beckettu je u travnju 2018. godine dijagnosticirana akutna limfoblastična leukemija.

‘Nekima je ovo možda teško vidjeti i pročitati’

“Jedna stvar koju vam ne kažu o raku u djetinjstvu jest da pogađa cijelu obitelj. Uvijek slušate o financijskoj i medicinskoj borbi, ali koliko često vam govore o onome što prolaze obitelji s više djece? Nekima je ovo možda teško vidjeti i pročitati”, napisala je dječakova majka Kaitlin Burge.

“Moje dvoje djece, između koje je dobna razlika 15 mjeseci, zajedno su prošli put od igranja u vrtiću i kod kuće do zajedničkog sjedenja u bolničkoj sobi. Moja tada četverogodišnja kći je gledala kako njenog brata sele na odjel intenzivne pomoći. Gledala je kako mu liječnici stavljaju masku na lice, bodu iglama, daju lijekove, a on bespomoćno leži. Nije razumjela što se događa. Znala je samo da nešto nije u redu s njenim bratom, njenim najboljim prijateljem”, dodala je.

Nešto više od mjesec dana nakon što je otpušten iz bolnice, nastavlja majka, sestrica ga je gledala kako se muči hodati i igrati.

“Živahan, energični i društveni maleni brat kojeg je poznavala sada je postao tih, bolestan i jako pospani maleni dječak. Nije razumjela kako je mogao hodati prije ove bolesti, kada sada ne može ni stajati bez pomoći. Mislila je da je on morao raditi nešto posebno, nešto što ona nije morala. Stalno je ispitivala: Zašto više ne mogu ići u njihov najdraži park s trampolinima? Zašto više ne mogu ići na bazene? Zašto on ne mora ići u vrtić, a ona mora?

‘Djeca trebaju podršku i zajedništvo i ne bi trebala biti na distanci od osobe koja je bolesna’

Možda se pitate zašto smo poveli njegovu sestru s nama da vidi sve ovo što se događa njezinom bratu u tako ranim godinama. Djeca trebaju podršku i zajedništvo i ne bi trebala biti na distanci od osobe koja je bolesna. Najvažnija stvar je pokazati da se brinete za njih bez obzira na situaciju. Provela je dosta vremena uz njega u kupaonici kad se razbolio. Bila je uz njega. Tješila ga je i brinula se za njega, bez obzira na situaciju. Danas su još bliži nego što su ikada bili. Ona se uvijek brine za nega.

Povraćanje između igranja. Buđenje kako bi povratio. Stajanje uz svog brata i tetošeći mu leđa dok njemu postaje muka. Naglo mršavljenje. Ovo je rak u djetinjstvu. Uzmite ili ostavite”, napisala je Kate Burge.

Akutna limfoblastična leukemija bolest je krvotvornog tkiva koju karakterizira bujanje i nakupljanje maligno promijenjenih bijelih krvnih stanica ( limfocita) u koštanoj srži, perifernoj krvi i ostalim krvotvornim organima. Najčešća je maligna bolest dječje dobi i čini do 30% svih malignih bolesti dječje dobi, a zastupa oko 80% svih tipova leukemija. Oboljeva 1:25000 djece starosti do 15 godina ( učestalost pojave raste ), a najčešće se javlje između druge i šeste godine života. Ako se ne liječi vrlo je opasna, no danas zahvaljujući napretku medicine, i uz pomoć tzv. “support” terapije oko 75% djece postigne kompletnu remisiju i kasnije izliječenje.