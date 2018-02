EUKALIPTUS: Čaj koji se koristi od 18. stoljeća, a ima mnogobrojna ljekovita svojstva

Dolazi iz Australije te je poznat kao biljka mnogih ljekovitih svojstava.

U nekim zemljama, kao što je Njemačka, standardiziran je čaj od ekukaliptusa te se tamo široko preporučuje kao lijek za bronhitis i upalu grla. Smatra se kako je šalica čaja od eukaliptusa dovoljna kao strategija protiv prehlada i gripa.

Čaj od eukaliptusa se koristi od davnina

Ova biljka je stari dobro poznati lijek za probleme s disanjem i respiratornim sistemom. Za čaj se koristi lišće visokih stabala te već duže vrijeme pripada tradicionalnoj medicini i još je uvijek u upotrebi u cijelom svijetu. Eukaliptus, latinskog naziva eukaliptus globulus, visoko je stablo koje prirodno raste u Australiji i drugim dijelovima Oceanije.

Danas je uzgojeno u mnogim drugim dijelovima svijeta kroz metoda pošumljavanja, jer je brzo rastuće stablo.

Postoji nekoliko vrsta i veličina eukaliptusa – neki nisu veći od grmlja, dok drugi mogu dostići i preko 60 metara visine, pa se smatraju vrlo velikim stablima, čak među najvišima na svijetu. Posebna vrsta eukaliptusa nosi naziv ‘australska groznica’. Ime se odnosi na iscjeljujuću antimikrobnu i antibakterijsku prirodu lišća eukaliptusa. Za izradu čaja od eukaliptusa koristi se njegovo sivo zelenkasto lišće. Listovi su veliki, gusti i imaju s karakteristični oblik koplja. Kad se beru oslobađaju jak miris i ulje koje se može izdvojiti za mnoge namjene. Nakon berbe se listovi skupljaju i suše kako bi se mogao izraditi čaj.

Povijest o ovoj biljci govori kako su prve osobe koje su koristile ovaj čaj bili aboridžini. Ovu biljku je u 18. stoljeću u svijetu prepoznao samo botaničar na australskom kontinentu. Nakon toga se brzo počeo pojavljivati u tradicionalnim kineskim i ayurvedskim lijekovima, a u 19. stoljeću počeo se saditi i u Europi. Početkom 20. stoljeća u mnogim zemljama možemo pronaći velike plantaže eukaliptusa.

Osim čaja, od eukaliptusa se stvara med, izrađuje potpuri, mirisi za odjeću i dom, deterdženti, sredstva za ispiranje usta, paste za zube i još mnogo toga.

Jako djelovanje mirisnog lišća

Antimikrobni učinci čaja od eukaliptusa potpomognuti su znanstvenim istraživanjima. Prije uzimanja čaja nužno je razgovarati sa svojim liječnikom, posebice ako uzimate lijekove na recept jer postoji mogućnost da će imati nuspojave s nekim lijekovima.

Prva poznata djelotvorna stvar eukaliptusa je lijek za probleme s disanjem. Tako se može piti kao čaj ili koristiti za inhaliranje. Ovo su mu još neka djelotvorna svojstva.

Smanjuje razinu šećera u krvi

Konzumiranje čaja od eukaliptusa može pomoći smanjiti šećer u krvi za one osobe koje žele prevenirati nastanak dijabetesa ili kod onih kod kojih je potvrđen dijabetes. Istraživanje provedeno na životinjama objavljeno u časopisu Journal of Nutrition iz 1998. godine pokazuje kako se lišće stabla eukaliptusa, poznato kao eukaliptus globulus, može koristiti kao dodatak prehrani za one koji su podvrgnuti liječenju dijabetesa.

Prirodno rješava infekcije

Znanstvena istraživanja pokazuju da ulje dobiveno iz stabala eukaliptusa ima protuupalna svojstva koja mogu biti primjenjiva za osobe koji pate od astme i te kod osoba osjetljivih na steroide. Suhi čaj od eukaliptusa također se može koristiti kao metoda za liječenje respiratornih bolesti. Studija objavljena u ožujku 2003. pokazala su da je eukaliptol, sastavni dio eukaliptusnog ulja, koristan agent u gornjim i donjim bolestima dišnih putova koji mogu pomoći u otapanju sluzi te time poticati iskašljavanje. U kombinaciji sa sirupom od jaglaca riješit ćete mnogo problema.

Antibakterijska svojstva

Časopis za istraživanje fitoterapije objavio je studiju navodeći da ekstrakt lišća iz eukaliptusa inhibira rast tri potencijalno destruktivne bakterije – staphylococcus aureus, uzrok streptokoka; Escherichia coli, poznatije kao E. coli; i candida albicans, uzrok kandijaze. Iz tog razloga se za navedeno preporučuje do tri šalice čaja dnevno za odrasle. Ugodna nuspojava ovog čaja je da također ubija bakterije koje uzrokuju loš dah, slično kao i kadulja.

Potrebno pratiti upozorenja

Proizvodi koji sadrže eukaliptusovo ulje, ako se koriste u neke lijekove mogu pojačati nuspojave tih lijekova. Primjer su lijekovi koji se koriste za bolesti jetre. Također se kod dijabetičara preporučuje često provjeravanje razine šećera u krvi ukoliko se konzumira bilo koji proizvod koji sadrži ekstrakt lišća eukaliptusa. Posavjetujte se s liječnikom prije dodavanja ovih biljnih proizvoda u prehranu.