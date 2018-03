ESENCIJALNA HIPERTENZIJA: Ne zna joj se uzrok, a može biti smrtonosna

Visok krvni tlak povećava rizik za dobivanje srčanog ili moždanog udara i može biti jako opasan za osobu.

Esencijalna ili primarna hipertenzija je ozbiljna bolest, kod koje se u 95% slučajeva ne može ustanoviti točan razlog nastanka. U Hrvatskoj preko 1,5 milijuna stanovnika ima povišen krvni tlak, a samo oko 150 tisuća oboljelih ga reguliraju. Ova vrsta visokog krvnog tlaka može biti uzrokovana genetskim faktorima ili faktorima okoliša.

Esencijalnoj hipertenziji se ne zna uzrok

Krvni tlak je određen količinom krvi koju srce pumpa, kao i stanjem krvnih žila. Utjecaj ima i veličina krvnih žila. Na krvni tlak iz tog razloga mogu utjecati i volumen tekućine u tijelu, sadržaj soli u tijelu te stanje bubrega i živčanog sustava. Hormoni također mogu imati utjecaj na razinu krvnog tlaka u tijelu.

Esencijalna hipertenzija više je opasna od niskog krvnog tlaka jer ona s vremenom oštećuje stijenke krvnih žila. On također pokazuje snagu krvi koja putuje do stijenki krvnih žila. To bi značilo da visok tlak stvara veći pritisak na krvne žile nego što bi trebao. Zbog toga se iznimno povećava rizik kod osoba od dobivanja moždanog udara, srčanog udara i drugih ozbiljnih stanja. Povišenim krvnim tlakom smatra se sistolička vrijednost 140 mmHg ili viša, ili dijastolički tlak od 90mmHg ili viši. Ova razina se odnosi na dugotrajno održavanje, a ne samo na situacije nakon fizičke tjelovježbe ili nešto slično tome.



Pojavljivanje esencijalne hipertenzije, ili visokog tlaka kojem se ne zna uzrok mogu povećati neki čimbenici. Tako je ova pojava češća kod osoba koje su pretile, osoba koje često uživaju u alkoholu ili kod alkoholičara, kod onih koji konzumiraju previše soli, kod pušača i dijabetičara. Nažalost, pojavu esencijalne hipertenzije povećava i starenje jer starenjem krvne žile postaju krute. Velik utjecaj na povišenje krvnog tlaka ima i stres, no nije dokazano da je on rizični faktor nastanka hipertenzije. Bez obzira na to, postoje studije koje povezuju stres i depresiju s esencijalnom hipertenzijom i pokazuju kako su osobe izložene stresu imale viši krvni tlak u periodu od 15 godina za razliku od onih ljudi koji nisu bili izloženi takvim situacijama.

Esencijalna hipertenzija se pojavljuje postepeno i sporo, pa je ponekad teško uočiti konkretne simptome. Najčešće se otkrije da čovjek od nje boluje tek nakon slučajnog nalaza povišenog tlaka. Kako bi bili pripremljeni, zapamtite kako ovi simptomi mogu ukazivati na postojanje esencijalne hipertenzije ili povišenog krvnog tlaka:

glavobolja

promjene u vidu i dioptriji

mučnina i povraćanje

umor i smetenost

anksioznost

pretjerano znojenje bez konkretnog razloga

blijedilo kože i lica

drhtanje cijelog tijela i mišića

bolovi u prsima

često krvarenje iz nosa

osjećaj jakog lupanja srca

zujanje u ušima

Dakako, svi ovi znakovi se mogu pojaviti samo jednom i tada ne predstavljaju nikakav problem. Ako se pojavljuju često i već neko vrijeme, potrebno je da posjetite liječnika i provjerite razinu krvnog tlaka.

Sekundarna hipertenzija

U slučajevima da se zna koji je uzrok povišenog krvnog tlaka, radi se o sekundarnoj hipertenziji. Nju mogu izazvati određene bolesti i tjelesni problemi. Razvija se iznenada i tlak je u tom slučaju puno viši nego kod primarne hipertenzije. Stanja radi kojih može nastati su podležeća te ju mogu izazvati čak i lijekovi. Sekundarnu hipertenziju mogu izazvati:

problemi s bubrezima

tumori nadbubrežne žlijezde

prirođene mane na krvnim žilama

lijekovi za kontracepciju

analgetici

dekongestivi

konzumiranje kokaina

konzumiranje amfetamina, ecstasya ili MDMA

preeklampsija tijekom trudnoće

poremećaj adrenalinske žlijezde

mnogi drugi sindromi

Ako osoba ne reagira na povišenje krvnog tlaka, radilo se o esencijalnoj ili sekundarnoj hipertenziji, postoji mogućnost da nastanu neke komplikacije. Također su moguće ako se na simptome ne reagira na vrijeme ili uopće. Posljedice koje su svima poznate su dobivanje srčanog ili moždanog udara, bolesti srca, zatajenje srca te nastanak ateroskleroze ili oštećenja krvnih žila. Osim toga moguće komplikacije uključuju oštećenje i zatajenje bubrega, oštećenje mozga te gubitak vida.

Prevencija je nekada važnija od liječenja

Cilj liječenja je smanjiti krvni tlak na razinu koja više ne može izazivati komplikacije. Oko 80 posto muškaraca i 70 posto žena ne liječi povišen tlak. Liječenje se može sprovoditi u bolnici ali i kod kuće uz pomoć lijekova. Tako lijekovi za esencijalnu hipertenziju uključuju ACE inhibitore, blokatore kalcijevih kanala, beta-blokatore i AT II antagoniste. Uz to mogu biti potrebni i dodatni lijekovi, ali to će sve preporučiti liječnik ovisno o pacijentovim aktivnostima i mogućim ostalim bolestima od kojih pacijent pati.

Kako bi se smanjila potrebitost liječenja, prije nastanka esencijalne ili sekundarne hipertenzije potrebno je promijeniti način života. Prvi način je smanjivanje prekomjerne težine zdravim dijetama i zdravom prehranom. Također bi bilo potrebno da se smanji ili potpuno prekine pušenje cigareta i konzumiranje alkohola. Zdrav organizam postiže se i dovoljnom količinom sna, smanjivanjem stresa i dovoljnim opuštanjem.