DOŠLI STE S POSLA? PRAVAC U KRPE! Evo zašto je to najpametnije što možete učiniti za svoje zdravlje

Povremeno spavanje tijekom dana, jednom do dvaput tjedno, povezano je s gotovo upola manjim rizikom od srčanog i moždanog udara ili zatajenja srca

Povremeno drijemanje tijekom dana, jednom do dvaput tjedno, može gotovo upola smanjiti rizik od srčanog ili moždanog udara, pokazala je švicarska studija. Znanstvenici su proučavali vezu između prosječnog trajanja dnevnog sna i njegove učestalosti te rizika od srčanog udara, moždanog udara i zatajenja srca.

U studiji CoLaus, koja je objavljena u časopisu Heart, praćene su navike spavanja 3462 nasumično odabrana stanovnika Lausannea u Švicarskoj, u dobi od 35 do 75 godina, i njihovo zdravstveno stanje kroz pet godina.

Upola manji rizik od udara

Više od pola ih je reklo (58 posto, 2014. godine) da nisu spavali tijekom dana zadnjih sedam dana, 19 posto je spavalo popodne jednom do dvaput tjedno, dok je 12 posto spavalo po danu tri do pet puta tjedno. Jedanaest posto je spavalo tjedan ranije šest do sedam puta tijekom dana.

U studiji je zaključeno da je povremeno spavanje tijekom dana, jednom do dvaput tjedno, povezano s gotovo upola manjim rizikom (48 posto) od srčanog udara, moždanog udara ili zatajenja srca u usporedbi s onima koji nisu povremeno spavali tijekom dana.

Učestalost važnija od trajanja

Dr. Yue Leng i dr. Kristine Yaffe s Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu izjavili su da je ta studija izazovno, ali obećavajuće područje s moguće značajnim utjecajem na zdravlje. “Iako ostaje više pitanja nego odgovora, vrijeme je da počnemo otkrivati važnost dnevnog drijemanja za zdravo srce.”

“Iako točni fiziološki putovi koji povezuju drijemanje s (kardiovaskularnim) rizikom nisu jasni, (ovo istraživanje) pridonosi raspravi o utjecaju dnevnog sna na zdravlje i sugerira da možda nije samo važno njegovo trajanje nego i učestalost”, rekli su oni.