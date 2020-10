DOBRO POGLEDAJTE SVOJE RUKE, PRIMJEĆUJETE LI NEŠTO? Sve više ljudi kaže da im se zbog mobitela događa ovo

Danas gotovo sve svakodnevne zadatke i komunikaciju obavljamo na svojim smartphoneima, stoga ne čudi što stalno gledamo u ekrane, ali i da se sve češće bilježe negativne strane korištenja, i to ne samo na oči.

Neki korisnici društvenih mreža odnedavno tvrde kako im je način na koji drže mobitel u ruci izazvao deformacije na rukama. Naime, uvjereni su da imaju udubljenje na malom prstu jer njime pridržavaju mobitel.

I have an actual #iphone injury. My finger has bent & will not straighten. Need to change the way I hold my phone. 😂 pic.twitter.com/DqnIVh5h14

— Lucy Purnell (@lucypurnell) November 8, 2015