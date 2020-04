DOBRE VIJESTI U POTRAZI ZA LIJEKOM PROTIV COVIDA: Kinezi otkrili antitijela koja bi nam mogla biti itekako od koristi

Zhangov je tim početkom siječnja počeo analizirati antitijela iz krvi osoba koje su se oporavile od Covida-19

Tim kineskih znanstvenika izolirao je nekoliko antitijela za koja tvrde da su “iznimno učinkovita” u blokiranju sposobnosti novog koronavirusa da prodre u stanice što bi moglo pomoći u liječenju i sprečavanju Covida-19.

U ovom trenutku ne postoji dokazano učinkovit lijek za taj virus koji je krenuo iz Kine i zarazio više od 950 tisuća ljudi te odnio živote njih više od 48 tisuća.

Zhang Linqi sa sveučilišta Tsinghua u Pekingu kaže da bi se lijek, napravljen od antitijela poput onih koje je njegov tim otkrio, mogao učinkovitije koristiti od sadašnjih pristupa liječenju bolesti koju izaziva koronavirus, a među kojima je i korištenje plazme pacijenata koji su preboljeli Covid-19 i razvili antitijela protiv toga virusa.

Prodiranje virusa u stanice

Zhangov je tim zajedno sa stručnjacima iz 3. narodne bolnice u Shenzhenu početkom siječnja počeo analizirati antitijela iz krvi osoba koje su se oporavile od Covida-19, te su izolirali 206 monoklonskih protutijela koja su pokazala, kako je opisao, snažnu sposobnost vezanja za bjelančevine virusa.

Potom su ispitali mogu li stvarno spriječiti da virus prodre u stanice, kazao je za Reuters.

Među prvih 20 testiranih antitijela četiri su uspjela onemogućiti prodor virusa u stanicu, a od ta četiri dva su bila “iznimno dobra” u tome, kaže Zhang.

Tim se sada usmjerio na otkrivanje najmoćnijih protutijela i njihovo moguće kombiniranje kako bi se ublažio rizik u slučaju mutacije novog koronavirusa.

Ako sve prođe dobro zainteresirani bi ih mogli početi masovno proizvoditi radi testiranja, prvo na životinjama, a potom i na ljudima.

Nije cijepivo, ali…

Udružili su se s američko-kineskom biotehnološkom tvrtkom Brii Biosciences kako bi stvorili nove lijekove-kandidate za sprečavanje i liječenje bolesti, objavio je Brii.

“Već je desetljećima u medicini dokazana važnost antitijela”, kaže Zhang. “Mogu se koristiti u liječenju raka, autoimunih bolesti i zaraznih bolesti.”

Antitijela nisu cjepivo no mogla bi se davati i ljudima izloženima riziku kako bi se spriječilo da razviju Covid-19.

Uobičajeno je potrebno oko dvije godine da lijek stigne do faze odobravanja za korištenje na bolesnicima no pandemija Covida-19 znači da se stvari brže odvijaju, kaže on i dodaje da se sad faze ispitivanja koje su se ranije odvijale u slijedu događaju istodobno.

Zhang, koji je otkriće objavio online, nada se da bi se protutijela mogla testirati na ljudima za šest mjeseci.

Drugi stručnjaci pozivaju na oprez.

“Postoji niz koraka koji se moraju napraviti da bi se to koristilo kao lijek kod oboljelih od koronavirusa”, kaže specijalist za zarazne bolesti sveučilišta u Hong Kongu Ben Cowling za Reuters.

“No uzbudljivo je pronaći nove moguće lijekove i potom ih imati priliku ispitati. Ako možemo pronaći više kandidata za lijekove mogli bismo imati bolje liječenje”, dodaje Cowling.