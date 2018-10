DOBILA SRCE MRTVOG VOJNIKA PA SE POČELA ČUDNO OSJEĆATI: ‘Postala sam luda za pivom i njušim smrdljive čarape’

‘Nisu mi rekli mnogo o čovjeku koji mi je donirao srce, jedino to da je imao 38 godina i dvoje djece’

Majka kojoj su presadili srce mrtvog vojnika tvrdi da je razvila čudnu želju za pivom te da ne može podnijeti miris mokrih čarapa. Kći Sheron Williamson (50) gledala je kako joj mama umire u bolnici nakon što joj je srce prestalo raditi, a na monitoru se pojavila ravna linija. Ali liječnici su ženu vratili. Sada je trebalo unutar dva tjedna pronaći novo srce jer bez njega umire. Već četiri dana poslije, organ je stigao, vjeruje se, od pokojnog vojnika koji je podlegao ozljedama u ratu u Iraku.

Upala srca

Kada se Sheron probudila nakon operacije, kaže kako je počela osjećati čudne i neobjašnjive simptome. Pretpostavlja da su bizarne nuspojave, koje ima već godinu dana, posljedica toga što “nosi tuđe srce”. Za Sunday Mercury je ispričala kako joj je naglo pozlilo prilikom trčanja i uspjela se dovući do bolnice na vrijeme. “Noge su mi se tresle i počela sam povraćati. U bolnici su mi rekli da se nemam zašto brinuti”, kazala je Williamson.

“Ali toga jutra bilo je drugačije. Saznala sam da imam još 12 dana života”, rekla je. Dijagnosticirali su joj snažan miokarditis, rijetko stanje u kojemu je srce upaljeno. Stavili su je na terapiju i napravili dvije operacije ne bi li joj se srčani ritam vratio u normalu. Međutim, Williamson je iznenada izgubila mnogo krvi i došlo je do zatajenja srca.

Prizor kao iz horora

“Sjedila sam na krevetu i jela cornflakese kada sam osjetila nešto mokro. Isprva sam pomislila da sam prolila mlijeko. Spustila sam pogled, a to je bila krv. Toga je bilo toliko da se slijevala na pod i odlazila u potocima”, prepričala je svoje stravično iskustvo. “Osjetila sam da gubim svijest, a monitor je počeo pištati. Tada sam ugledala svjetlo o kojem svi pričaju. Moje je srce prestalo kucati, a kada sam se probudila, kći mi je rekla kako me gledala dok umirem.”

“Nakon toga su liječnici konačno odlučili da bi bilo dosta. Nisam mogla ostati budna i jetra mi je počela otkazivati. Trebala sam transplantaciju”, rekla je. Stavili su je na popis čekanja organa, a bez novog srca, upozorili su liječnici, ne bi mogla živjeti dulje od dva tjedna. “Kao majci 14-godišnjakinje bilo mi je to nezamislivo. Životi su nam se okrenuli naglavačke, ali četiri dana poslije, zahvaljujući donatoru, probudila sam se s novim srcem”, kazala je Williamson.

Čarape i pivo

“Nisu mi rekli mnogo o čovjeku koji mi je donirao srce, jedino to da je imao 38 godina i dvoje djece”, priznala je. No, gotovo čim se probudila, počela je osjećati čudne simptome. “Pričalo se da je riječ o vojniku koji je poginuo u Iraku. Vidjela sam da iz mene vire žice, a sve što sam mogla osjetiti bio je miris mokrih vunenih čarapa. Navodno sam vikala da želim pivo. To je bilo sve što sam govorila. Obitelj mi je donijela limenku piva, koje sam iskapila na eks”, prepričala je ova majka.

“Tko zna, ali možda sam te čudne žudnje dobila jer sam dobila vojnikovo srce. Punih godinu dana njušila sam taj miris mokrih čarapa i bilo je nepodnošljivo. Srećom, isparilo je sada.”, zaključila je Williamson, kojoj je poklon donatorske obitelji omogućio da gleda svoju kćer kako odrasta.