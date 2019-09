DNEVNIK KAO SCENARIJ ZA HOROR: Muškarac tjedan dana spavao samo dva sata dnevno i bilježio sve što mu se događa

Možda napokon shvatite koliko je san važan za zdravlje, psihu i sreću

Dan je kao stvoren za spavanje i zasigurno ste, kada vam se jutros oglasio alarm, pomislili kako bi bilo dobro još malo ubiti oko. No, eto, obveze ne čekaju pa vjerojatno više i ne brojite koliko ste puta dosad zijevnuli.

Ovaj prezaposlen muškarac odlučio je provesti radikalan eksperiment i pokušati tjedan dana spavati samo dva sata dnevno. Zvuči katastrofa, zar ne? Za Bright Side je objasnio kako jednostavno nije stizao u danu obaviti sve što mu je bilo u rasporedu te je morao na neki način povećati broj radnih sati. Vodio je dnevnik i detaljno opisao što mu se događalo svakoga dana.

Ponedjeljak

Umjesto da spavam cijelu noć, odlučio sam svoja dva sata namijenjena spavanju razlomiti u drijemanja od 20 minuta. Nije trebalo dugo da se pokažu prvi učinci. Neprestano sam zijevao i pio kavu, ali dogodilo se upravo suprotno od očekivanog – bio sam fokusiran, zaspao bih bez problema i nije mi se bilo teško buditi nakon 20 minuta. Osjećao sam se odmorno.

Utorak

Drugi dan se situacija malo promijenila. Produktivnost mi je pala. Nije mi se dalo raditi, samo sam čekao kad će doći vrijeme za spavanje pa sam zbog toga obavljao manje posla nego inače. I dalje sam bio fokusiran i bistar. U kraćem roku bih svladao nove informacije i svakih pet minuta sam imao novu ideju.

Srijeda

Osjećao sam se poput zombija; ništa me na svijetu nije veselilo. Ne znam što bi bilo da nisam primijetio jednu pozitivnu promjenu: postao sam produktivniji. Napokon sam dobio one dodatne sate koje sam želio. Završio sam sve započete projekte, a čak sam imao i nekoliko ideja za nove. Iako sam sve to uspio riješiti, nisam osjećao radost ni olakšanje. Nisam osjećao ništa. Moje emotivno stanje bilo je daleko od dobroga, a to je utjecalo i na komunikaciju s ljudima. Nisam imao volje nikoga vidjeti niti razgovarati s bilo kim, čak ni na par minuta.

Četvrtak

Toga mi se dana dogodio preokret. Moje se tijelo naviknulo na novi režim i sad sam se osjećao odmornije nakon svakog spavanja od 20 minuta. Veselio sam se novoj rutini. Nisam više toliko vremena gubio na prazne misli o tome što radim, već sam si organizirao novi raspored. Imao sam vremena za čitanje, meditaciju, trening i druge aktivnosti. Osjećao sam se živo, no konstantno sam bio umoran.

Petak

Bio sam depresivan i osjećao monotoniju. Činilo mi se da gubim razum. Kada bih se pogledao u zrcalu, vidio bih iscrpljenu osobu s velikim podočnjacima. Produktivnost mi je ponovno pala. Zadnjih nekoliko dana napravio sam više toga nego u zadnjih par tjedana, ali sve mi je bilo dosadno i radio sam to mehanički. Nije me usrećivao posao koji inače volim. Počeo sam misliti da je ovo bila loša ideja. Zamalo sam odustao, ali sam odlučio ustrajati.

Subota

Na slobodan dan odlučio sam opustiti, ali pokazalo se da to nije dobra ideja. Prošetao sam parkom, provozao se biciklom i otišao na koncert, ali nisam se imao čime okupirati. Imao sam višak slobodnog vremena i nisam imao što raditi. Vrijeme je sporo prolazilo i postao sam jako pospan.

Nedjelja

Iako sam odlučio izdržati cijeli tjedan, u nedjelju sam zaspao jer mi alarm nije zvonio. Spavao sam 12 sati. Osjećao sam se odlično. Dobro sam se naspavao, bio sam odmoran. Ponovno sam se osjećao živim i to je bio nevjerojatan osjećaj.

Zaključak

Ne mogu reći da je ovo bilo užasno iskustvo. U pet dana sam odradio posao koji sam planirao raditi cijeli mjesec, no bio sam toliko umoran i iscrpljen da je to utjecalo na kvalitetu mojega rada i neke sam zadatke morao raditi iznova. Imao sam probleme u komunikaciji s ljudima. Počeo sam izgledati starije od svojih stvarnih godina, a bez obzira na redovite treninge, uspio sam se udebljati.

Negdje sredinom tjedna počele su me mučiti strašne glavobolje. Nikomu ne bih preporučio da ponovi moj eksperiment. Nemojte pokušavati stvoriti više vremena na poslu tako da manje spavate, radije odustanite od dodatnih projekata. Spavanje vam je potrebno kako biste se odmorili i bili u stanju raditi, nemojte si to oduzimati.