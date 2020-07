DJEČAK DOŽIVIO MOŽDANI UDAR, UZROK ĆE SABLAZNITI SVE RODITELJE: ‘Nije izlazio iz sobe, mislila sam da uči…’

Tinejdžer iz Kine ostao je djelomično paraliziran uslijed moždanoga udara, koji je doživio nakon što je punih mjesec dana igrao računalne igre i do 22 sata dnevno. Petnaestogodišnjak pod nadimkom Xiaobin cijelo je vrijeme provodio ispred računala dok je boravio kod kuće u karanteni, ispričala je njegova majka.

Nakon što se iznenada onesvijestio kod kuće, dječak je hitno prevezen u bolnicu u gradu Nanningu na jugu Kine. Kao i njegovi brojni vršnjaci diljem zemlje, Xiaoibin je zbog pandemije bio zatvoren u kući od veljače.

