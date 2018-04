DEVET PRIRODNIH RJEŠENJA ZA HEMOROIDE: Ove su metode uspješne i onda kad se čini da vam ne gine operacija

Čak nema potrebe ni za kremama i mastima. Mala prilagodba životnih navika i prirodni recepti sve su što vam treba

Rektalni problemi, nažalost, mogu pogoditi svakog i u svako vrijeme. To znači da studenti, uredski djelatnici, pa čak i sportaši mogu iskusiti ovaj neugodan problem. Međutim, postoje stvari koje možete odraditi kod kuće i olakšati si simptome ili ih, pak, trajno ukloniti. Neki su se čak riješili hemoroida i onda kad je stanje zahtijevalo kiruršku intervenciju.

Ležanje na boku

Ležeći je položaj najprikladniji za one koji pate od hemoroida jer se na taj način mogu riješiti bolnih osjeta u zdjelici i anusu. Osim toga, preporuča se korištenje medicinskih krema koje će ukloniti upalni proces tijekom noći. Najpogodnija pozicija za spavanje je ležanje na boku, a najbolje je da mijenjate strane tako da krv ne stagnira. Ne preporuča se spavati na leđima jer ta pozicija olakšava protok krvi u vene rektuma, čime se povećava pritisak na ovom području.



Aloe vera

Aloe vera je izvrstan lijek koji omogućuje izliječenje u početnim fazama razvoja hemoroida i može pomoći u uklanjanju bilo kakvih nelagoda u kasnijoj fazi. Jedna od najvećih prednosti ove biljke je u njezinu hipoalergenskom učinku, što znači da može pomoći ukloniti upalni proces i poticati brzo ozdravljenje tkiva. Kada se uzima oralno, aloe vera može imati laksativni učinak, a meka stolica znači da se sluznica rektuma neće ozlijediti. Također možete primijeniti aloe veru u obliku losiona ravno na anus. Ove metode mogu biti učinkovit način uklanjanja boli i otekline te mogu zaustaviti krvarenje.

Češnjak

Zbog svojih protuupalnih svojstava, češnjak se koristi za liječenje hemoroida jer potpuno uništava infekciju u venama i uklanja sve kasnije upale. Češnjak pomaže smanjiti hemoroide i ne uzrokuje nikakvu nelagodu.

Recept za pastu od češnjaka:

Pomiješajte jednu žličicu meda, 20 g fino nasjeckanog češnjaka i 50 ml mlijeka. Kuhajte smjesu uz stalno miješanje. Gustu masu treba pažljivo usitniti i ostaviti da oko 3 sata. Nanesite pastu na tampon i upotrijebite ga prije spavanja. Također možete jednostavno podmazati upaljeni hemoroidni čvor.

Udobne gaćice

Imate li hemoroide, trebate nositi odjeću od pamuka. Pamučno donje rublje osigurava dobru cirkulaciju zraka koja smiruje osjetljivu kožu. Važno je promijeniti donje rublje svaki dan. Također se preporučuje da nosite gaćice koje vas ne stežu tako da koža ima mjesta za disanje.

Vlaknasta prehrana

Crijeva bi trebala raditi glatko, a takav učinak može se postići redovitom konzumacijom povrća bogatog vlaknima, cjelovitih žitarica, voća, šljiva, zobenom kaše, heljde i ječma. Vlakna pomažu pri uklanjanju toksina, normaliziraju razinu kolesterola u krvi, potiču povećanje obujma fekalne mase te jačaju crijeva.

Plivanje, hodanje, trčanje

Sjedilački stil života je dokazani čimbenik u razvoju hemoroida. Mnogi bolesnici s hemoroidima pogrešno vjeruju da ta bolest znači da ne smiju vježbati. Ovo je uobičajena zabluda. Zapravo, tijekom razdoblja remisije, to nije samo moguće, već je čak nužno. Glavna stvar koju treba imati na umu jest da je potrebno odabrati pravu vrstu aktivnosti. Ako vam liječnik strogo ne propisuje mirovanje, tada kratka šetnja ili lagana tjelovježba neće učiniti nikakvu štetu. Vrste aktivnosti preporučene za one koji pate od hemoroida obično su hodanje, trčanje, plivanje, skijanje – aktivnosti koje “raspršuju” krv, jačaju kardiovaskularni sustav, a istodobno ne opterećuju mišiće abdomena i zdjelice.

Kratak boravak na WC-u

Iako može izgledati bezopasno, dugo sjedenje na toaletu može dovesti do pojave ili pogoršanja već postojećih hemoroida. Ako se naprežete dok sjedite na školjci, pritisak u trbušnoj šupljini raste i vene u rektumu otiču. Ponavljanje ovog procesa, pogotovo tijekom duljeg razdoblja, može dovesti do tromboze (začepljene vene) ili razvoja hemoroida.

Hladan oblog

Budući da led ima anestetički i hemostatički učinak, hladnoća može biti odličan način liječenja hemoroida. Niska temperatura čini da krvne žile (uključujući vene u rektumu) postanu uske, što dovodi do slabljenja dotoka krvi i smanjenja ili nestanka krvarenja. Da biste napravili oblog, stavite presavijeni zavoj ili maramicu u hladnu vodu i pričvrstite ga na hemoroidne čvorove nekoliko minuta. To će biti dovoljno da ohladi upalu i ublaži bol.

Pijenje puno vode

Nedovoljan unos vode tijekom dana jedan je od uzroka stagnacije krvi i stanične smrti, koja dovodi do nastanka hemoroida. Nedostatak vode uzrokuje da se zgusne krv, što zatim dovodi do pogoršanja cirkulacije kroz kapilarni sustav rektuma. To uzrokuje pojavu ili pogoršanje hemoroida. Stoga je važno piti češće i uvijek nositi sa sobom bocu vode.