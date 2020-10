Muškarac u SAD-u zarazio se covidom dvaput, s time da je druga zaraza bila znatno opasnija od prve, pokazuje studija objavljena u utorak koju prenosi BBC. Tom 25-godišnjaku je bilo potrebno bolničko liječenje nakon što mu pluća nisu mogla primiti dovoljno kisika u tijelo.

Reinfekcije su i dalje rijetke i muškarac se u međuvremenu oporavio. To je tek peti potvrđeni slučaj reinfekcije na svijetu. Studija objavljena u časopisu Lancet Infectious Diseases postavlja pitanja o tome kolika se razina imuniteta razvija nakon infekcije koronavirusom.

Po tom medicinskom časopisu, dosad su potvrđeni slučajevi reinfekcije kod po jednog pacijenta u Hong Kongu, Belgiji, Nizozemskoj i u Ekvadoru. Tih ukupno pet slučajeva vrlo je različito: kod pacijenata u SAD-u i Ekvadoru druga je infekcija bila puno teža od prve, dok je slučaj kod troje ostalih bio obrnut.

An otherwise healthy 25-year-old Nevada man is the first American confirmed to have caught COVID-19 twice, with the second infection worse than the first.https://t.co/tkPe7vw5O1

— USA TODAY (@USATODAY) October 13, 2020