DEČKO (24) NIKAD U ŽIVOTU NIJE OPRAO PENIS: Liječnica se izbezumila vidjevši u kakvu je stanju; ‘Nisam znao da to treba’

Britanski konobar nikad u životu nije oprao cijeli penis, a tvrdi da se žene bacaju na njega. Mladić poznat samo kao Zach (24) obratio se dr. Naomi Sutton, voditeljici popularne britanske televizijske emisije “The Sex Clinic”, uvjeren da ga je penis “izdao” kada mu se počelo događati da zbog preuske kožice na vrhu penisa ne može doživjeti orgazam.

Spavao sa 40 žena

Pomislio je čak i da mu penis još raste, a da kožica ne može pratiti taj tempo. Svašta je dečku padalo na pamet osim onoga što se stvarno dogodilo. Pregled doktorice Naomi otkrio je da je Zach imao ozbiljan slučaj smegme – nakupljanja mrtve kože, ulja i vlage – zbog čega mu je kožica na penisu bila preosjetljiva, piše Daily Mail.

Posebno je šokirao liječnicu kada je priznao da nije znao kako treba prati i dio penisa ispod kožice. Zach, koji je priznao da ima mnoštvo spolno prenosivih bolesti jer se seksao sa 40 žena, došao je u kliniku žaleći se da ima “gadan miris” tamo dolje, kao i bol i iritaciju na vrhu penisa već posljednjih šest do devet mjeseci.

Bolan pregled penisa

U bolnici je priznao medicinskoj sestri kako svaki put nakon seksa mora vratiti kožicu na mjesto, što je prije bilo lako, a sada su potrebni dani da se ona vrati u svoj prirodan položaj. Mladić je najozbiljnije pitao je li moguće da mu penis još raste, na što mu je ona odgovorila kako smatra da je on odavno prestao rasti.

Dr. Naomi je Zachu pokušala pregledati penis, ali to mu je uzrokovalo previše boli. Zach je na kraju bio prisiljen uzeti stvari u svoje ruke, ali ni sam nije uspio do kraja povući kožicu na penisu te je priznao da to nikad nije ni mogao.

Nitko mu nije rekao

Nakon što mu je dijagnosticirana smegma, sestra Sarah je upitala Zacha koliko se često pere “tamo dolje”. Zach je rekao da pere vanjski dio penisa i testise, ali da mu je ispod prepucija suviše osjetljivo da bi ga čistio “krpicom i sapunom”.

“Ako danas ništa drugo nisi naučio, imaj na umu samo ovo, peri svoj penis”, rekla mu je sestra Sarah pri izlasku iz ordinacije. Zach kaže kako mu nikad nitko nije rekao da mora povlačiti kožicu i prati dio ispod nje, ali obećaje da će u budućnosti više paziti na higijenu svojega spolnog organa.