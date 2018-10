I VI PUCKETATE PRSTIMA? Evo što o tome kažu ljudi koji su desetljećima istraživali ovu naviku

Sam zvuk čini ovu naviku još strašnijom nego što to ona zapravo i jest

Kada je bio dijete, Donalda Ungera su majka i tete često upozoravale kako ne bi trebao pucketati zglobovima prstiju jer će dobiti artritis. Kako bi dokazao da nisu u pravu Unger je izveo pola stoljeća dug eksperiment, puckatejući zglobovima lijeve ruke najmanje dva puta svakog dana, dok one na desnoj najčešće nije dirao, piše Popular science.

Nema koleracije

Pedeset godina kasnije, Unger (tada doktor u Thousand Oaks, Kalifornija) je provjerio svoje ruke, te nije pronašao dokaze artritisa niti u jednoj, kao ni bilo kakve razlike među njima. “Ova preliminarna istraga navodi na zaključak da ne postoji korelacija između pucketanja prstima i razvoja artitisa u njima”, napisao je 1998.

No ova konkretna ‘studija’ i nije bila potpuno znanstvena – jedan uzorak jednostavno nije dovoljan za zaključak temeljen na istraživanju, a ni Unger nije bio neutralni promatrač. No od onda bilo je i rigoriznijih istraživanja provedenih s istim pitanjem, i zaključak je većinom isti: pucketanje zglobovima vrlo vjerojatno vam neće uzrokovati artritis.

Jednu od studija vodio je i Kevin DeWeber, liječnik sportske i obiteljske medicine u medicinskom centru PeaceHealth Southwest u Vancouveru, država Washington, dobrim dijelom zato što i on isto ima tu naviku. “Cijeloga života pucketam zglobovima. Nakon što sam postao znanstvenik i dobio posao kojim sam došao u položaj gdje mogu obavljati neka istraživanja, pogledao sam to”, rekao je.

Studija objavljena 2010. pregledala je rendgenske zrake desne ruke više 200 ljudi, od kojih je nekih 20% reklo da redovito pucketa prstima, no kod nijh se artritis nije razvijao ništa više nego kog ljudi koji nisu pucketali prstima.

Živcirajući zvuk potaknuo priče

Unatoč rezultatu ove studije, kao i još desetak drugih, koje su sve došle do istog zaključka, mit o tome da pucketanje zglobovima prstiju dovodi do artritisa ne nestaje. Zašto? DeWeber smatra kako bi sam zvuk pucketanja kostiju mogao biti uzrok tome. “Pucketanje zglobovima može biti stvarno neprijatan ljudima koji to ne rade”, kaže DeWeber. “Ljudi kojima taj zvuk ide na živce žele da prestane, pa su smislili priču kojom bi djelovali ne ljude koji pucketaju.”

Ova izmišljena priča ne djeluje potpuno bez ikakve osnove, kaže DeWeber, iako je vjerojatno u krivu. Zglobovi pucketaju zbog sitnih mjehurića zraka koji nasaju u tekućini koja ih okružuje, a zatim brzo pucaju, što stvara karakterističan zvuk. Na sličan način nastaju i mjehurići u brodskom propeleru, i u tom okolišu stvarno stvaraju štetu, te je moguće tvrditi da su štetni i za zglobove. “Ali mehanika brodskih propelere i mehanika zgloba prsta potpuno su različite”, kaže DeWeber.

Trauma zgloba može biti faktor rizika za pojavu artritisa, a glasan zvuk pucketanja zgloba može neke ljude podsjetiti na ozlijedu. “Radite nešto na silu, pa izgleda kao da ozlijeđujete zglob”, kaže DeWeber. “Radi se o prirodnom zaključku, no ne znači da postoje i dokazi koji bi ga podržavali.”

Unger je 2009. dobio IG Nobelovu nagradu, kojom se nagrađuju smiješni, ali i dalje značajni, znanstveni probitci,