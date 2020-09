DA, MOŽETE IMATI GRIPU I COVID-19 U ISTO VRIJEME: Evo što se tada može dogoditi u tijelu. Jedna stvar posebno zabrinjava…

Pandemija je ionako opteretila zdravstvene sustave zemalja diljem svijeta, a građani će se morati nositi s još jednim izazovom: borba s koronavirusom i gripom u isto vrijeme.

“Zasigurno se istovremeno možete zaraziti i gripom i koronavirusom, a to će imati katastrofalne posljedice za imunosni sustav”, izjavio je dr. Adrian Burrowes, liječnik obiteljske medicine iz Floride, za CNN.

Glavni je problem u tome što i Covid-19 i gripa napadaju pluća te potencijalno uzrokuju pneumoniju, nakupljanje tekućine u plućima, pa čak i zatajenje dišnog sustava, a u težim slučajevima mogu izazvati sepsu, srčane probleme te upale mozga, mišića i srca.

“Kada se zarazite gripom i drugim respiratornim virusima, vaše tijelo oslabi i postanete ranjiviji, stoga je vrlo jednostavno dobiti drugu infekciju”, rekla je dr. Seema Yasmin, direktorica organizacije Stanford Health Communication Initiative.

Dvostruka zaraza mogla bi uzrokovati ozbiljne dugotrajne posljedice svih sustava organa, ali još je prerano da bi se to točno utvrdilo, uzevši u obzir da liječnici i dalje ne znaju dovoljno o novom koronavirusu i njegovim posljedicama, a nema dovoljno podataka o ljudima koji su se zarazili i koronavirusom i gripom u isto vrijeme.

