ČUVALA SE ZA BRAK, A ONDA DOŽIVJELA HOROR: ‘Penetracija je bila nemoguća. Zbog dijagnoze sam pomišljala na razvod’

U duhu strogoga kršćanskog odgoja, kojemu je bila izložena odmalena, Stephanie Muller (23) iz New Yorka čuvala je nevinost za brak, a kada je napokon dočekala prvu bračnu noć, ostala je razočarana i šokirana – jer je seks bio nemoguća misija.

Godine 2013. ova je socijalna radnica upoznala svojega sadašnjeg supruga Andrewa (31), a romantičan odnos započeli su 2015. Par nije znao za njezino ginekološko stanje sve do medenoga mjeseca.

Nakon dvije godine veze, u svibnju 2017., Stephanie i Andrew odlučili su se vjenčati, a na medenome mjesecu prvi put spavati zajedno. Međutim, to iskustvo za nju je bilo vrlo traumatično.

Nakon niza infekcija – vaginizam

“Prvi put imali smo poteškoće s penetracijom, ali mislili smo da se samo trebam opustiti. Zatim sam dobila gljivičnu infekciju i bilo mi je jako nelagodno. Nikada to nisam imala, a trajala je tri mjeseca zbog raznih lijekova koji nisu djelovali”, rekla je Muller za Daily Mail.

Kada se oporavila od infekcije, mislila je kako će sada napokon moći imati odnose. Budući da je bol prilikom seksa i dalje bila nesnosna, Stephanie je posjetila ginekologa 2018. On joj je ubrzo postavio zastrašujuću dijagnozu – vaginizam (bolan grč mišića rodnice).

“Moj suprug i ja razgovarali smo o mojemu stanju, koje nas je dovelo do toga da živimo poput cimera. Nijedno od nas nije se više usudilo predložiti seks, bili smo razočarani i zaspali bismo plačući”, ispričala je Muller.

Njezino stanje nije pokrivalo zdravstveno osiguranje pa joj je prepisan Vicodin, lijek za otklanjanje boli, kako bi mogla napokon imati odnose s mužem. Odbijajući to prihvatiti, Stephanie je počela istraživati svoju dijagnozu i kako je tretirati.

Zbog srama i boli razmišljala je o razvodu

Kada je konačno otkrila terapiju, kupila je set dilatatora – pomagala za otvaranje cerviksa. Sada kaže kako je godinama osjećala sram zbog činjenice da se nije mogla seksati sa suprugom i priznaje da je čak razmišljala o razvodu.

“Vaginizam je teška stvar, a još težom je čini osjećaj izoliranosti i srama. Osjećala sam se posramljeno, slomljeno i neshvaćeno. Andrew i ja osjećali smo da smo izgubili veliku stvar. On mi je bio golema podrška na cijelome ovom putovanju. Kada god bih rekla nešto negativno o sebi, on bi me razuvjerio da to nije istina i rekao mi da da me voli”, prisjetila se socijalna radnica.

Godine 2018. napokon je Stephanie bila dovoljno hrabra da kaže prijateljima što je to narušilo njezin brak. U siječnju 2019. kontaktirala je Ženski centar za terapiju kako bi započela s tretmanom i uz upute preboljela vaginizam. Od tada slobodno govori o ovoj bolesti i vlastitu iskustvu, kako bi pomogla drugim ženama koje su se našle u istoj situaciji.

“Nema dovoljno upozorenja o ovoj bolesti, samim time ni dovoljno znanja jer postoji veliki strah. Ima mnogo stvari koje mogu otkriti i reći nekomu s istim stanjem. Važno mi je da slobodno o tome govorim jer nema mjesta sramu”, zaključila je Muller.