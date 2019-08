CURA NAKON SEKSA OSJETILA UŽASNU BOL: ‘Glava mi je htjela eksplodirati i izgubila sam vid. Dijagnoza me šokirala’

Liječnicima je najprije pala na pamet aneurizma te su djevojku hitno prebacili u bolnicu

Nevjerojatno dobar seks možda zvuči kao idealan scenarij, ali za neke su ljude “posljedice” znatno gore od prvotnoga užitka. Zasljepljujuće glavobolje koje nastaju zbog orgazma ili seksualne uzbuđenosti simptom je rijetkoga stanja od kojega pati neznatan broj ljudi. Za njih je seks strašno iskustvo kojega se istinski pribojavaju.

Britanka Sammi Rabbats ispričala je kako je završila u bolnici nakon što je iskusila prvu seksualnu glavobolju. Bol je bila toliko snažna da se uplašila kako ima aneurizmu.

Kombinacija ushićenja i zasljepljujuće boli

“Dečko mi je rukama pomagao da dođem do vrhunca, samo nekoliko trenutaka nakon što smo imali klasičan seks. Tada sam osjetila najgoru moguću bol. Imala sam osjećaj da će mi lijeva očna jabučica iskočiti iz glave; ili da će mi cijela glava eksplodirati. Mislila sam da imam aneurizmu na mozgu i da umirem”, prisjetila se Sammi za The Sun.

“Bilo je to u ljeto 2017., kada sam imala 33 godine. Moj dečko i ja seksali smo se oko 45 minuta. Ja ne mogu svršiti od penetracije, već samo stimulacijom klitorisa. Doslovno, kako mi se bližio orgazam, osjetila sam bizarnu kombinaciju ushićenja i zasljepljujuće boli u oku”, kazaal je Britanka pa nastavila:

“Isprva sam vrištala od ugode, ali onda sam naglo zašutjela. Tijelo mi se stegnulo jer je bol bila toliko intenzivna. Žmireći sam se uspravila i pokušala otvoriti oko. Nisam mogla. Pomišljala sam na najgore. Pričekala sam pet minuta da vidim hoće li biti poboljšanja, a zatim je moj dečko nazvao Hitnu pomoć.”

‘Što ako se više nikad neću moći seksati?’

I liječnicima je najprije pala na pamet aneurizma te su djevojku hitno prebacili u bolnicu. “Dok smo došli do bolnice, bol se normalizirala do razine obične glavobolje. Sljepoća je trajala oko 25 minuta. Nije me bilo sram liječnicima reći istinu. Napravili su mi krvne pretrage i pregledali mi oko. Spominjali su i CT ako bi se bol vratila…”, rekla je Sammi.

Nasreću, ubrzo ju je pregledala i stanovita liječnica koja otprije ima iskustva sa seksualnim glavoboljama. Odmah je prepoznala Sammine simptome. Nakon što se uvjerila da će sve biti okej, otpustila ju je kući i rekla neka se ponovno javi ako bi se simptomi ponovili tijekom sljedećeg snošaja.

“Nisam se bojala sljedećega seksa. Imam vrlo visok libido, a i vjerovala sam da je to bio izoliran slučaj. Dan poslije smo se opet seksali… i apsolutno se sve ponovilo. Uspaničarila sam se jer sam pomislila: ‘Što ako se više nikad neću moći seksati?’ Bio bi to kraj svijeta za mene”, priznala je Britanka.

Dvije vrste seksualnih glavobolja

Sammi je ponovno otišla u bolnicu, gdje su joj liječnici rekli da u većini slučajeva ta bol prestane sama od sebe. “Zasljepljujuću bol iskusila sam oko osam puta u razmaku od samo dva mjeseca. Ona bi se ponekad zadržala i tri dana poslije”, kazala je nesretna djevojka.

No, stvari su se tada počele mijenjati nabolje. “Još uvijek znam imati blage glavobolje, ali, hvala Bogu, najgore je trajalo svega nekoliko mjeseci. Sa svojim sam partnerom već četiri godine i sada se seksamo između tri i četiri puta tjedno, dok smo prije to prakticirali svaki dan”, rekla je.

Postoje dvije vrste seksualnih glavobolja. Nekim se ljudima bol javlja na početku seksa, čim se uzbude, dok je kod drugih okidač orgazam. Ovaj se tip boli javlja iz razloga što se tijekom seksualne uzbuđensoti stežu mišići u glavi i vratu, dok se tijekom orgazma naglo povisi tlak.

Uglavnom nije opasno, ali javite se liječniku

Divlji seks, višak kilograma te visok krvni tlak čimbenici su koji povećavaju rizik od seksualnih glavobolja. “One se češće događaju kada je pacijent umoran, pod stresom ili pokušava imati seksualni maraton”, objasila je seksologinja Margaret Redelman za The Sun.

Bol najčešće traje najmanje nekoliko minuta, ali se može osjetiti i do tri dana. Mnogi ljudi koji pate od seksualnih glavobolja najgore razdoblje proživljavaju nekoliko mjeseci, nakon čega one iznenada nestanu. Muškarci i ljudi koji pate od migrena skloniji su ovomu poremećaju.

Seksualna glavobolja uglavnom nije opasna, ali poželjno je da se javite liječniku ako je iskusite. Ona se uspješno tretira beta blokatorima i tabletama protiv bolova. Ako, pak, imate nesvjestice, povraćate, trne vam vrat ili se bol ne smanjuje unutar 24 sata, tada bi mogla biti riječ i o ozbiljnijem stanju.