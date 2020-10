CURA (24) ZAMALO UMRLA ZBOG BIZARNE POGREŠKE: Žene, ovo želite znati jer se i vama barem jednom dogodilo!

Amy Williams (24) iz Basildona u Essexu hospitalizirana je sa sindromom toksičnoga šoka te se u bolnici tjedan dana borila za život, a do toga ju je dovela banalna pogreška. Naime, zaboravila je izvaditi tampon, koji je u njoj ostao punih pet dana.

Ova majka jednoga djeteta dobila je sepsu i završila na jakoj terapiji antibioticima, a izvukla se samo zahvaljujući tomu što je njezin imunitet dobro reagirao na lijekove, piše Daily Mail. Williams je ispričala kako tampone koristi već deset godina i nikada nije imala posljedice ni slične ovoj, koja se dogodila u lipnju 2019. godine.

Ona i njezin partner Samuel (30) bili su u baru kada je otišla na zahod promijeniti tampon. Nije mogla pronaći končić, a s obzirom na to da je konzumirala alkohol, pomislila je da ga je već izvadila – i samo je stavila novi. Pet dana poslije počela je osjećati čudan miris “tamo dolje”.

