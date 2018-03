Totalno čudne, ali iznimno djelotvorne zdravstvene metode

Brojne metode kojima bismo trebali popraviti zdravlje su prilično jednostavne i imaju smisla. Ako želite smršavjeti – manje jedite i više vježbajte; ako želite imati više energije – više spavajte; kako bi spriječili dehidraciju – pijte više vode. No postoje i neke metode koje kao da graniče sa zdravim razumom, a stvarno djeluju. Provjerite koje su…

Pijte kavu za bolje drijemanje

U japanskom istraživanju kojim se istraživalo kako najbolje iskoristiti drijemanje, dokazano je da su osobe koje su uživale u “kofeinskom drijemanju” – konzumiranje 200 miligrama kofeina (jednu do dvije šalice kave), nakon čega slijedi dvadesetak minuta spavanja – bile razbuđenije nakon sna i bolje obavljale svoj posao od onih koji su samo odspavali, bez kave.

To funkcionira zbog toga što kofein počne djelovati 20 minuta nakon konzumacije, te mozak oslobađa od molekule adenozin, pa postajemo razbuđeniji. Naime povišene razine adenozina uzrokuju osjećaj umora, a tijekom sna one padaju. Uz to što se smanjila njihova razina, taman vas ‘lupi’ kofein, koji blokira adenozin, pa se utjecaj drijemanja povećava.

Za zdravije zube, nemojte ih prati nakon jela

Nemojte prati zube neposredno nakon jela i pića, pogotovo ako ste konzumirali kisele namirnice kao što su citrusno voće, sportski napitci, rajčice ili gazirana pića, jer one mogu omekšati zubnu caklinu poput mokrog pijeska. To pak može pojačati djelovanje kiseline na vašu caklinu i nagristi sloj ispod nje, pa je bolje da pričekate 30 do 60 minuta prije četkanja.

Kako biste nosili manji broj, udebljajte se

Ali trebate dobiti mišićnu masu. Naime, ako dvije žene imaju tjelesnu masu 70 kilograma, a jedna diže utege, ona će nositi manji broj hlača od druge koja ne vježba. Isto tako, vježbačica bi mogla nositi isti broj kao i pet kilograma lakša žena koja ne vježba. Razlog se krije u tome što, iako kilogram mišića teži jednako kao i kilogram masnog tkiva, mišići zauzimaju manje prostora.

Ako želite manje jesti, jedite više

Ako zgrabite kekse od 100 kalorija ili perece, možda će vam se činiti da niste puno zgriješili, no velika je vjerojatnost da će vas to učiniti više gladnima nego da ste pojeli nešto konkretnije. Jedenje malih količina ugljikohidrata neće učiniti ništa drugo osim što će povisiti vašu razinu šećera u krvi i ostaviti vas da žudite za još ugljikohidrata. Radije odaberite bjelančevine kao što je maslac od kikirikija ili komad sira s jabukom, od čega ćete brže i dulje ostati siti, te ćete na kraju uzeti manje kalorija.

Preskočite eregetska pića kad ste umorni

Energetski napitci sadrže do pet puta više kofeina od kave, no razbuđujući osjećaj kojeg pružaju dolazi s negativnim nuspojavama kao što su nervoza, razdražljivost i ubrzan rad srca. Uz to, ova pića često sadrže i visoke razine taurina, stimulansa središnjeg živčanog sustava, te do 50 grama šećera po limenci (to je čak 13 žličica!). Iako ćete u trenu živnuti, jako brzo će vam opasti energija, a osjećat ćete se tromo i kao u magli, te ćete vjerojatno poželjeti uzeti još jedno takvo piće.

Pijte vodu kad ste naduti

Kad ste naduti, čini vam se da bi ispijanje vode moglo samo pogoršati situaciju, no često može pomoći. Ako vaša prehrana sadrži puno vlaknastih namirnica, tad i vaše tijelo treba više vode kako bi moglo učinkovitije raditi. Također, voda može ublažiti osjećaj nadutosti kojeg je uzrokovala dehidracija, jer kad dehidrirate vaše tijelo se grčevito drži za ono malo vode što se nalazi u organizmu što i uzrokuje nadutost.

Izbacite dijetalna gazirana pića s jelovnika kad pokušavate smršavjeti

U ovoj situaciji trebali biste se kloniti svih gaziranih napitaka, pa tako i dijetalnih. Naime, prema jednom istraživanju otkriveno je da su debele i pretile osobe koje su pile dijetalne napitke u tijelo unosile više kalorija od onih koji su pili obična gazirana pića. Uz to, ljudi koji su preferirali dijetalna pića imali su tijekom deset godina 70 posto više šanse da im se poveća opseg struka od onih koji ih nisu pili.

Treba naglasiti i da ljudi često misle da natpisi manje kalorija, manje šećera i lagano označavaju namirnice s manje kalorija, no to nije uvijek istina, jer obično kad proizvođači smanje udio nečega u proizvodu, što je i dalje finog ukusa, to znači da su nešto drugo dodali, tj. povećali. A obično se radi o šećeru.

Popijte topli napitak kako bi se rashladili

Iako možete misliti da će vas na visokoj ljetnoj temperaturi bolje rashladiti ledena kava od obične, tople, niste u pravu. Naime dva nova istraživanja dokazala su to, a njima u prilog ide i činjenica da ljudi u zemljama u kojima prevladava izuzetno visoka temperatura, poput Indije, preferiraju tople napitke (čaj).

Kad popijete gutljaj toplog napitka vaše tijelo osjeća promjenu u temperaturi i povećava vaše znojenje. Nakon toga, kako znoj izlazi kroz vašu kožu, prirodno se hladite.

Vježbajte kad ste umorni

Nakon dugog, napornog radnog dana, vježbanje je vjerojatno posljednje na popisu vaših planova, no ako se dobro uznojite, istina je da ćete imati više energije. Umor, u kombinaciji s promjenjivim raspoloženjem i depresijom, nestaje nakon svega pola sata vježbanja umjerenim tempom. Tijekom svega što činimo trošimo kisik, pa kad vježbate to pomaže da radite učinkovitije i da se manje umarate, a i bolje ćete funkcionirati mentalno.

Zapisujte bilješke rukom, kako bi poboljšali rad mozga

Tipkanje bilježaka omogućuje vam da zapišete više toga, no prije ćete zapamtiti stvari ako ih pišete rukom. Kako biste nešto naučili, trebate to obraditi. A kad pišete rukom vi obrađujete ili učite više informacija, te započinjete proces učenja dok slušate predavanje. Uz to, budući da gledate u papir po kojem pišete, prirodno je da gledate u to što zapisujete i ponavljate informacije koje ste već obradili.

Kako biste poboljšali vezu, provodite manje vremena zajedno

Trčanje s jednog događaja i sastanka na drugi bez minute predaha može utjecati na kvalitetu vaše veze. Kad provodite vrijeme sami možete obraditi svoje misli radije nego da samo impulzivno postupate i, kao rezultat, možete se bolje upoznati. Svatko treba nešto vremena samo za sebe, kako biste se bolje upoznali, te mogli bolje primati i davati i u vezi s drugima.

To također smanjuje stres i anksioznost, koji mogu biti pogubni za vezu. Stoga, meditirajte, odite u šetnju, sjednite sami na kavu i čitajte ili proučavajte ljude, ili pak samo očistite ormar, što god vam odgovara i opušta vas.

Riješite se antibakterijskog sapuna kako biste spriječili bolesti

Ako redovito posežete za antibaktrerijskim sapunom, znajte da to ne znači da ste smanjili rizik od bolesti ili prenošenja zaraza drugima, u stvari, čak i ne postoje dokazi da su antibakterijski sapuni učinkovitiji od običnih.

Štoviše, dugotrajno izlaganje nekim sastojcima u ovim proizvodima (primjerice triklosanu, koji se još istražuje) može predstavljati zdravstveni rizik, te možete razviti otpornost na bakterije ili one mogu utjecati na vaše hormone.