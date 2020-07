ČUDAN SLUČAJ FRAPIRAO LIJEČNIKE: ‘Zaraženi pacijent pao je u delirij pa ženi priznao da je spavao s muškarcima’

Od suhoga kašlja do gubitka ukusa, poznato je da koronavirus dolazi s nizom neugodnih simptoma. Ali Covid-19 također je povezan s nekoliko manje poznatih nuspojava, uključujući delirij.

Bizarno izvješće sada je otkrilo kako je jedan muškarac, koji je bio zaražen koronavirusom, toliko buncao da je svojoj ženi priznao kako je prije braka s njome imao seks sa muškarcima. Neimenovani 41-godišnjak otišao je u bolnicu nakon što je 10 dana trpio suhi kašalj i jedan dan vrlo jaku glavobolju.

Delirious coronavirus-infected man admits to wife he used to have sex with men https://t.co/lFkNqtpFft pic.twitter.com/GyCpgbZrQX

— Mirror Tech (@MirrorTech) July 10, 2020