ČOVJEK KOJI JE NEKADA JEO 10.000 KALORIJA DNEVNO, OTKRIO JELOVNIK KOJIM JE SKINUO 50 KG: Pogledajte što sada jede, a što je jeo prije

Brandon sada teži 89 kilograma i radi kao osobni trener

Čovjek koji je dnevno konzumirao 10.000 kalorija i došao do čak 143 kilograma tjelesne težine, uspio je preokrenuti svoj život i sada ponosno pokazuje svoje tijelo.

Prehrana 22-godišnjeg Britanca Brandona Pickupa donedavno se sastojala od odrezaka, burgera i visokokaloričnih doručaka, po uzoru na neke influencere powerliftere – teškaše kojima je cilj podići što veće težine u teretani.

Brandon je takvom prehranom i treninzima došao do toga da može podići nevjerojatnih 336 kilograma, no usto je nagomilao i jako puno zaliha masti u organizmu.

Za veliki životni zaokret odlučio se prije 18 mjeseci kad mu je otac pretrpio težak moždani udar i potom sepsu, što ga je dovelo do teške borbe za život.

Brandon sada teži 89 kilograma i radi kao osobni trener. “Sve što sam tada htio jest biti što snažniji i nije me bilo briga kako to utječe na moje tijelo. Jeo sam brda hrane, što sam više mogao, bez obzira na to je li me debljalo ili ne. Bio sam spreman raditi što god kako bih postao što jači pa sam u jednom trenu počeo jesti minimalno 8000 kalorija dnevno”, rekao je Brandon za Mirror.

Evo samo primjera njegove dnevne prehrane u ono doba:

doručak – osam šnita slanine, četiri šnite tosta, četiri jaja, smoothie od sladoleda, proteinskog praha i sladoleda

ručak – četiri pljeskavice od junetine s kruhom i sirom i pola litre punomasnog mlijeka

večera – jela iz restorana, uglavnom pržena riba ili odrezak s krumpirićima i torta od sira

užina – kolači, čokolada

A evo primjera jelovnika sada: