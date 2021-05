COVID PACIJENT KOJI JE UMRO I VRATIO SE U ŽIVOT: ‘Smrt nije onakva kako zamišljate. Jako je šokatno…’

Muškarac koji je bio klinički mrtav nekoliko minuta tvrdi da ono što je tada vidio “nije nešto biste očekivali”, piše LadBible.

Norberto Di Natale, 64-godišnjak iz Buenos Airesa, obolio je od covida u listopadu prošle godine. Primljen je u bolnicu, no otpušten je nakon jednog tjedna.

Ipak, ubrzo se zbog povišene tjelesne temperature morao vratiti. Mehaničar koji je primio terapiju plazmom tvrdi kako su covid pacijenti oko njega umirali. “Jedna osoba umrla je u petak, druga u subotu, čekao sam svoj red”, priznao je.

