COVID-19 OSTAVIO JOJ JE ĆELAVE RUPE NA GLAVI: ‘Nisam ni znala da sam zaražena dok mi kosa nije počela ispadati u pramenovima’

Gubitak kose sve se češće spominje kao novi simptom Covida-19, a, kako pokazuju dosadašnji slučajevi, nije nimalo bezazlen. Znanstvenici čak upozoravaju da učinak može biti nepovratan ako se ne liječi na vrijeme.

Abby Read bila je izložena koronavirusu prošloga ožujka, kada su njezine kćeri s kojima je živjela dobila pozitivan test. Budući da nije razvila očite simptome, ova 45-godišnjakinja nije se testirala, izvijestio je Devon Live.

Dok su njezine kćeri pokazivale simptome kašlja, umora i kratkoće daha, Abby nije doživjela baš ništa od toga. Sve je bilo u najboljem redu do dva tjedna poslije, kada je jedno od njezine djece primijetilo da njihova majka ima vrlo veliku ćelavu mrlju na vrhu glave, a također i na zatiljku. Obje su bile otprilike veličine dlana. Za Abby je to bilo porazno saznanje.

“Kosa mi je ispadala u velikim nakupinama. Bilo je grozno i ​​vrlo, vrlo uznemirujuće. O tome se rijetko razgovara, ali osjećala sam se neprivlačno i posramljeno. Imam dugu kosu koju više nisam mogla nositi. Morala sam je oblikovati tako da prikrijem ćelave mrlje”, rekla je Read za spomenuti portal.

Abby, koja nije bila svjesna da je gubitak kose još jedan simptom Covida, bacila se na istraživanje i otkrila da to zapravo pogađa 22 posto žena nakon infekcije koronavirusom. Nakon što je potražila savjet liječnika, propisali su joj lokalne kortikosteroide, mast koja se utrljava tamo gdje je došlo do gubitka kose.

Tek nakon šest mjeseci kosa joj je ponovno počela polako rasti. Nedavno je kineska studija otkrila da četvrtina pacijenata s Covidom pati od gubitka kose u prvih šest mjeseci nakon što su zaraženi – a žene su izloženije riziku. Istraživači koji su proučavali niz dugoročnih simptoma otkrili su da je 359 od 1655 pacijenata hospitaliziranih u Wuhanu u Kini patilo od gubitka kose.

