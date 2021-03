CJEPIVO PROTIV GRIPE UTJEČE NA OZBILJNOST COVIDA! Pogledajte ove brojke, uočena je doista zanimljiva veza

Mogao bi postojati izravan biološki učinak cjepiva protiv gripe na imunosni sustav relevantan za borbu protiv virusa SARS-CoV-2

Novo istraživanje otkrilo je intrigantnu poveznicu kod ljudi koji su primili cjepivo protiv gripe u sezoni 2019./2020., kada je istovremeno svijetom harala i pandemija COVID-19. Naime, te su osobe rjeđe imale pozitivan test na koronavirus, a one koje su ipak oboljele od COVID-19, imale su u prosjeku manje komplikacija u usporedbi s ljudima koji nisu bili cijepljeni protiv gripe.

Rad je objavljen u American Journal of Infection Control i pregledao je 27.201 ljudi koji su bili testirani na COVID-19 do srpnja 2020. Od njih je 1218 ljudi bilo pozitivno na COVID-19. Kada su pacijenti bili podijeljeni na one koji su primili cjepivo protiv gripe prethodne godine te one koji nisu, tim je utvrdio razliku.

Od onih koji su primili cjepivo protiv gripe, tek je četiri posto bilo pozitivno na koronavirus, dok je udio onih koji ga nisu primili iznosio 4,9 posto. Tim je kontrolirao varijable poput etničke pripadnosti, spola, dobi, kao i zdravstvene čimbenike poput pušenja.

Je li stvar biološke ili socijalne prirode?

Apsolutna razlika je mala, ali relativna prilično velika. To znači da su pacijenti imali 24 posto manje vjerojatnosti da će dobiti pozitivan test na koronavirus ako su primili cjepivo protiv gripe. Također se pokazalo da su ljudima koji su primili cjepivo protiv gripe rjeđe trebali hospitalizaciju u usporedbi s onima koji nisu.

U ovoj je fazi nejasno je li uzrok ove povezanosti biološki, odnosno da cjepivo protiv gripe nekako priprema imunosni sustav protiv druge vrste virusa, ili je socijalni, piše IFL Science.

“Moguće je da su pacijenti koji primaju cjepivo protiv gripe također ljudi koji prakticiraju veće socijalno distanciranje i slijede liječničke smjernice. Međutim, također je vjerojatno da bi mogao postojati izravan biološki učinak cjepiva protiv gripe na imunosni sustav relevantan za borbu protiv virusa SARS-CoV-2 “, rekla je profesorica Marion Hofmann Bowman iz kardiovaskularnog centra Michigan Medicine Frankel.

Dokazano prevenira i srčane udare

Moguća povezanost dobrodošla je vijest, jer su se prošle godine širile dezinformacije da su cjepiva protiv gripe lažno povezana s infekcijama koronavirusom. Ovaj rad pokazuje da je slučaj upravo suprotan, jer cjepivo protiv gripe zapravo dovodi do boljih zdravstvenih rezultata kada je u pitanju pandemija.

“Odlično je kada možemo pružiti zdravstvenim radnicima još jedan alat za poticanje svojih pacijenata da iskoriste dostupne, učinkovite i sigurne metode imunizacije”, dodao je suautor studije, profesor Carmel Ashur iz istoga medicinskog centra.

Prethodni rad pokazao je pozitivnu vezu između cjepiva protiv gripe i prevencije srčanog udara te hospitalizacija povezanih sa zatajenjem srca. Ovo su uistinu sjajne vijesti o cjepivima protiv gripe!