CJEPIVO PROTIV GRIPE JOJ UNIŠTILO ŽIVOT: Cura razvila opasan sindrom, ali i dalje ima brutalnu poruku za antivaksere

Pune dvije godine nije znala koja joj je točna dijagnoza dok se nije pokazalo da je dobila GBS kao nuspojavu cjepiva koje je primila

Liječnici svake godine upozoravaju na potrebu cijepljenja protiv gripe kao jedinu sigurnu metodu za zaštitu od bolesti. No, u rijetkim slučajevima cijepljenje ostavlja katastrofalne posljedice. To se dogodilo djevojci Tiffany, koja je na cjepivo reagirala tako što je dobila Guillain-Barreov sindrom (GBS), rijetku autoimunu bolest koja uzrokuje da obrambeni mehanizmi tijela napadaju vlastiti živčani sustav i uzrokuju akutnu upalu što može dovesti do paralize.

Svoj je slučaj opisala na Twitteru kako bi poslala snažnu poruku svim protivnicima cijepljenja. “Kad mi je bilo 14 godina, primila sam cjepivo protiv tetanusa i difterije. Budući da sam se natjecala u plivanju, bila sam u odličnoj formi, bila sam jaka i zdrava, s nevjerojatnim kapacitetom pluća, a rijetko bi me uhvatilo išta osim prehlade”, napisala je.

Dvije godine nije znala što joj je

To se, nažalost, brzo promijenilo. “Ruka mi je otekla na trostruku veličinu nakon cijepljenja. Počela sam imati probleme s disanjem, mišići mi nisu funkcionirali. Dobila sam upalu pluća i ostala u krevetu idućih šest mjeseci. Jedva sam se mogla pomaknuti i disati. Zamalo sam umrla. Počela sam se boriti s povremenom paralizom. Disanje mi je bilo teško i bolno zbog paralize dijafragme koja je trajala pet godina. Mišići su mi atrofirali i morala sam biti u kolicima”, objasnila je.

Pune dvije godine Tiffany nije znala koja joj je točna dijagnoza dok se nije pokazalo da je dobila GBS kao nuspojavu cjepiva koje je primila. “Samo 30 posto pacijenata s GBS-om nastavljaju mučiti simptomi i nakon tri godine. Samo tri posto njih doživi relaps. Ja spadam u obje grupe. Prošlo je 14 godina otkako se to dogodilo. Trebalo mi je šest godina da se značajnije oporavim. Prošlog proljeća dogodio mi se relaps. Mnogo puta sam ležala na podu pokušavajući doći do zraka. Nisam mogla sjediti uspravno dulje od pet minuta. Još uvijek moram koristiti invalidska kolica ako idem nekamo gdje moram hodati duže od sat ili dva”, napomenula je djevojka.

Jedna od milijun

“To mi je cjepivo na mnogo načina uništilo život. Uvijek ću imati GBS i ozbiljne simptome. Uvijek mi se može dogoditi novi relaps. Liječnici tu ništa ne mogu. Nema lijeka. Ovo je moja stvarnost do kraja života. Mnogi pretpostavljaju da se protivim cijepljenju, što je potpuno netočno. Veliki sam pobornik toga da svaka osoba dobije cjepivo. Ono što se meni dogodilo je doslovno jedan u milijun slučajeva. Da, patila sam više nego što mogu opisati i patit ću još, ali ja sam jedna od milijun. Ja upadam u statistiku nužnu da većina ljudi bude zdrava. Ne postoji ništa u modernoj medicini što dolazi bez rizika. Ne postoji ništa u životu što dolazi bez rizika. Ja to razumijem, a trebali bi i svi ostali. Mora biti ljudi poput mene da bi većina ljudi ostala zdrava i sigurna, to je realnost.”

Nakon svojega potresnog svjedočanstva, Tiffany je odaslala važnu poruku: “Ako se ne cijepite, ugrožavate živote ljudi poput mene, onih koji se ne smiju cijepiti. Igrate ruski rulet s našim životima jer vas je strah jednog slučaja u milijun. To je više nego sebično i nema izgovora za to.”