CJEPIVA I ANTITIJELA SU MANJE UČINKOVITA PROTIV NOVIG MUTACIJA VIRUSA: Pfizer se još najbolje drži, evo što je s ostalima

Cjepiva i antitijela koja se koriste u prevenciji odnosno liječenju covida-19 manje su učinkovita protiv novih mutacija koronavirusa, posebno novih južnoafričkih inačica, pokazuje nekoliko znanstvenih studija objavljenih u protekla dva dana.

Najpozitivnije vijesti objavila je u srijedu tvrtka Pfizer, po čijem istraživanju, cjepivo BioNTech-Pfizer protiv koronavirusa gubi tek nešto malo učinkovitosti protiv virusa proizvedenog s tri ključne mutacije otkrivene na južnoafričkoj varijanti virusa.

Znanstvenici sa sveučilišta Columbia nešto prije toga u srijedu objavili su rad po kojemu su antitijela stvorena nakon cijepljenja značajno manje učinkovita protiv južnoafričke inačice.

U laboratorijskim testovima antitijela tvrtke Eli Lilly and Co bila su neučinkovita protiv južnoafričke inačice, prema radu objavljenom u utorak na stranici bioRxiv uoči znanstvene recenzije, a protiv iste varijante virusa i antitijela Regenerona nisu bila učinkovita, prenosi britanska novinska agencija.

Treba raditi na novom cjepivu

Pfizer je svoju studiju proveo u suradnji sa znanstvenicima sa sveučilišta Texas i ona nije prošla znanstvenu recenziju. Prema rezultatima toga istraživanja uočen je gotovo dvostruko manji titar antitijela što pokazuje da bi cjepivo vjerojatno bilo učinkovito u neutraliziranju virusa s tzv. mutacijama E484K i N501Y koje su obilježje južnoafričke varijante virusa.

Studija je provedena na uzorcima krvi ljudi koji su primili cjepiva. Rezultati su ograničeni jer ne analiziraju puni raspon mutacija južnoafričke inačice virusa.

Iako ti nalazi ne pokazuju da je potrebno raditi na novom cjepivu koje bi odgovorilo na nove inačice koronavirusa Pfizer i BioNTech pripremni su reagirati za slučaj da varijanta SARS-CoV-2 pokaže da ‘bježi’ pred imunim odgovorom koji stvara sadašnje cjepivo protiv covida-19, objavila je tvrtka Pfizer.

Znanstvenici trenutno razvijaju virus sa svim južnoafričkim mutacijama i očekuju da će imati rezultate za dva tjedna, prema Pei-Yong Shiju, autoru studije i profesoru na teksaškom sveučilištu.

Ti rezultati više ohrabruju od rezultata druge studije objavljene u srijedu sa sveučilišta Columbia, koje također nije prošlo znanstvenu recenziju, a po kojemu se, uz ponešto drukčiju metodu, pokazalo da su antitijela, čije stvaranje potiče cjepivo, značajno manje učinkovita protiv južnoafričke varijante.

Što sada?

Jedan od mogućih razloga različitih rezultata studije je da je Pfizerovo istraživanje temeljeno na proizvedenom koronavirusu, a istraživanje sveučilišta Columbia koristilo je pseudovirus, odnosno različitu vrstu virusa, kazao je profesor Shi dodajući da se rezultati postignuti s pseudovirusom moraju potvrditi na pravom koronavirusu.

Pfizerova studija je pokazala čak i bolje rezultate protiv nekoliko ključnih mutacija visoko zarazne britanske inačice virusa, kaže Shi i dodaje da rade na proizvodnji virusa s punim rasponom mutacija britanske varijante virusa.

Antitijela Eli Lilly and Co bamlanivimab prošlog su se tjedna pokazala sposobnima smanjiti rizik od covida-19 za 80 posto kod pacijenata u domovima za starije, no nisu bila učinkovita protiv južnoafričke varijante, prema laboratorijskim ispitivanjima u kojima se koristio pseudovirus s mutacijama otkrivenim na dvjema varijantama virusa.

U kombinaciji s liječenjem koje je razvio Shanghai Junshi Biosciences i dalje je aktivnost protiv pseudovirusa bila uvelike ograničena, navodi se u radu znanstvenika sa sveučilišta Columbia.

Aktivnost terapije antitijelima Regeneron Pharmaceuticals Inca bila je zaustavljena u susretu s južnoafričkom varijantom jer je jedno od dva antitijela bilo ‘zaustavljeno’, iako je koktel ostao djelotvoran.

Krvni testovi ljudi koji su dobili cjepiva Pfizera ili Moderne pokazali su da su antitijela, koja su proizvedena na poticaj tih cjepiva, manje učinkovita protiv južnoafričke varijante, iako je Moderna ocijenila da vjeruje da njihovo cjepivo i dalje pruža zaštitu.

“U smislu mutacija virus se kreće smjerom koji bi mogao završiti njegovim bijegom od naših sadašnjih terapeutskih i profilaktičkih intervencija”, napisali su znanstvenici.

“Ako se naglo širenje virusa nastavi i akumulira više presudnih mutacija tada ćemo možda biti osuđeni na stalni lov na mijenjajućeg virusa SARS-CoV-2, kao u slučaju virusa gripe”.

Lilly i Regeneron objavili su ovog tjedna da rade na novim verzijama svojih lijekova kojima će odgovoriti na nove inačice virusa.