ČESTO VAM ZUJI U UŠIMA I VEĆ SE POLAKO BRINETE? Evo kako razlikovati je li nešto bezveze ili trebate hitno liječniku

Stalno zujanje u ušima neugodno je, ali nema mjesta panici jer nije nužno riječ o kroničnom tinitusu, već može biti posljedica stresa i napetosti te će proći kada prebrodimo ta krizna stanja, upozorava stručnjakinja iz berlinskog centra za tinitus

Zapravo buka u ušima sasvim je normalna “i svatko to proživljava”, kaže dr. Birgit Mayurek iz Centra za tinitus u berlinskoj sveučilišnoj bolnici Charite. Stres, čudni zvukovi i emocijama vrlo nabijene situacije razlog su što se u mozgu oslobađa tvar koju preuzimaju slušne stanice. Uobičajeno, nevažne zvukove filtriramo, izbacujemo ih, no i najmanji poremećaj u slušnom procesu tijela može biti razlog da filter ne funkcionira. U tom slučaju naš mozak počinje bilježiti svaku buku: metež, pucketanje, zvuk ‘bipa’, fućkanje, pulsiranje, svatko to doživljava na svoj način i na vlastitoj frekvenciji.

Vodite evidenciju

Najčešće buka nestaje nakon kratkog vremena i postavlja se pitanje “što je bio okidač za njezinu aktivaciju”. Stoga bi ljudima koji neprestance doživljavaju takva iskustva bilo dobro zapisivati situacije u kojima nastupaju takve vrste slušne osjetljivosti. Hoće li buka postati kronična ovisi o tome koliko su snažni njezini okidači. Na primjer, važno je znati nastupa li ta buka u trenutku kada se bojimo, kada nam je neugodno, kada smo iznervirani ili čak ulazimo u depresivno stanje.

Znakovi za uzbunu

To može značiti da nam je “buka” pohranjena u mozgu. Ako zujanje potraje dulje od tri mjeseca, smatra se kroničnim. Moglo bi se raditi o tinitusu tek onda kada stalno zujanje snažno remeti svakodnevni život pojedinca pogođenog tom pojavom. Tinitus je osjet zvuka kao zujanje ili šum u jednom ili oba uha bez odgovarajućeg vanjskog podražaja i nije bolest, već simptom koji može biti izazvan primjerice upalom uha ili nuspojava uzimanja nekih lijekova.