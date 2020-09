ČEKAJU LI I NAS ‘TIHE ZONE’? Znanstvenici tvrde da bi to moglo drastično smanjiti širenje virusa u zatvorenom

Tišim govorom zrakom se raspršuje manje virusa te se tako smanjuje njegovo širenje, što u vrijeme pandemije koronavirusa može biti važno u visokorizičnim zatvorenim prostorima poput bolnica ili restorana, utvrdili su američki znanstvenici.

Smanjenje glasnoće za samo šest decibela u prosječnom govoru može imati isti učinak na sprečavanje širenja virusa kao i udvostručenje ventilacije u prostoriji, tvdre znanstvenici s kalifornijskog sveučilišta.

This one went out late yesterday: a new study on droplets expelled during speech suggests loud talking can let the coronavirus linger in the air for up to 14 minutes. https://t.co/FqsVpUX17G Wear a mask when you leave the house.

— Neel V. Patel (@n_vpatel) May 14, 2020