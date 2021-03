BRAZILSKI NEMAR BI NAS SVE MOGAO STAJATI GLAVE: Njihov soj je ‘pametniji’ od svih drugih, evo kako može prevariti čak i cjepivo

Iako su države diljem svijeta uvele velika zaključavanja i obvezno nošenje zaštitnih maski te uložile velika sredstva u uvođenje cjepiva, brazilski predsjednik Jair Bolsonaro i njegova administracija pustili su COVID-19 da se razuzda. Brojevi slučajeva porasli su do te mjere da je vlada prestala brojati, a zabrinjavajuće nove varijante proizašle su iz virusa koji se slobodno replicira.

Sada virolozi upozoravaju da Brazil možda ne samo da nanosi štetu vlastitom stanovništvu, već može predstavljati prijetnju i za ostatak svijeta stvaranjem superpotentnih inačica koronavirusa. Brazil je druga država po broju žrtava COVID-a, nakon SAD-a.

Do sada je umrlo 268.370 ljudi, a zabilježeno je više od 11 milijuna slučajeva. To je gotovo isključivo zbog toga što Bolsonaro dosljedno podriva sve napore protiv COVID-19, uključujući sprječavanje države da provodi zaključavanje, ali i uskraćivanje vitalnih podataka javnosti.

Njegov stav o situaciji je ironičan, s obzirom na to da je i sam prebolio virus u ljeto 2020. godine, iako je umanjio njegovu ozbiljnost i zakleo se da neće primiti cjepivo. Međutim, unutar svakoga novog slučaja COVID-19 postoji nova prilika da se virus replicira i mutira.

To se vidjelo tijekom cijele pandemije – nove su se varijante pojavile u područjima s velikim brojem slučajeva, a britanski i južnoafrički soj značajan su razlog za zabrinutost posljednjih mjeseci. No, možda ipak najviše zabrinjava varijanta P1, porijeklom upravo iz Brazila.

ANTIBIOTICI U LIJEČENJU COVIDA: Liječnici ih dijele šakom i kapom, a dugoročno bi to moglo stvoriti novi veliki problem

Nakon svoga pojavljivanja u Brazilu, P1 je brzo nadmašio prevladavajuću varijantu u to vrijeme, postavivši se čvrsto na popis stvari koje zahtijevaju pomno praćenje znanstvenika. Procjenjuje se da je P1 od 1,4 do 2,2 puta prenosiviji od sojeva prije njega, a mogao bi čak i reinficirati ljude koji su ranije imali druge oblike COVID-19.

“Ako se uvode antitijela cjepivom dok se soj P1 replicira u tijelu, virus bi se mogao replicirati na takav način da izbjegne stvaranje protutijela”, rekao je dr. Julian Tang, virolog sa Sveučilišta Leicester, za BBC News Brasil. “To znači da ste još uvijek zaraženi izvornim sojem ili varijantom P1.”

Concerning if true—the coronavirus variant #P1 identified in the Brazil 🇧🇷 Amazon may be **3 times more contagious** but early analysis suggests vaccines are still effective against it, 🇧🇷 health minister said, albeit not published yet. #COVID19 https://t.co/dLpwZW0CO2

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 12, 2021