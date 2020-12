BRATIĆI SE POŽALILI DA IM SE ‘NE DIŽE’, A ONDA DOŠLI NA GENIJALNU IDEJU: Pazite kako su uspjeli riješiti svoj problem s erekcijom

Sve je započelo kao neugodan razgovor u automobilu, ali nakon što su si međusobno priznali da imaju problem u spavaćoj sobi, ovim se dečkima život potpuno promijenio. Ne samo da su pomogli sebi, nego sada pomažu i drugim muškarcima koji pate od erektilne disfunkcije.

S tim problemom bori se, vjerovali ili ne, jedan od trojice muškaraca mlađih od 30 godina. Život u stalnom stresu, osobito sada u vrijeme pandemije, kod mnogih može postati okidač za erektilnu disfunkciju.

“Tijekom pandemije, dok je mentalni stres ionako visok, mnogi muškarci mogu se naći pod povećanim pritiskom u spavaćoj sobi. Problemi s erekcijom mogu biti psihološki, povezani sa tjeskobom uzrokovanom stresom, očekivanjem neuspjeha ili depresijom. Svi ti čimbenici ometaju mozak u slanju impulsa prema penisu. Vaše tijelo tada dođe u stanje bijega ili borbe, što dovodi do erektilne disfunkcije”, objasnila je psihoterapeutkinja Silva Neves za The Sun.

Iako statistike govore kako se s ovim problemom nosi gotovo petina muškaraca, tek rijetki doista potraže pomoć. I baš je to ono što su bratići Angus Barge i Xander Gilbert odlučili promijeniti nakon što su se otvorili jedan drugomu.

We were flops in bed… now we can help you to have better sex – The Irish Sun https://t.co/4x0ODcjhhV pic.twitter.com/GljSkflpvc

Njih dvojica sada su treneri za erekciju i pokrenuli su prvu edukativnu platformu u Engleskoj koja se bavi problemom erektilne disfunkcije. Simbolično su je nazvali “Mojo Men”.

“Moji problemi počeli su u ranim 20-ima. Tijekom jednoga susreta pretpostavio sam da je djevojka puno iskusnija od mene. Napio sam se kako bih skupio hrabrost i sve je završilo loše. Izgubio sam svaku šansu za seks i prije nego što smo išta počeli. Bio sam jako nervozan zbog seksa s njom i nikako mi se nije mogao dići”, ispričao je Xander.

POTRGAN HIMEN NIJE DOKAZ SPOLNOG ODNOSA?! Djevojke u panici zovu liječnike: ‘Ne znam što da radim. Bespomoćna sam…’

Umjesto da pretpostavi kako nešto nije u redu, zbog srama je jednostavno nastavio ići od jednoga ljubavnog neuspjeha do drugoga. Na koncu je svoj problem odlučio istražiti na internetu te je proguglao svoje simptome. Tada je osjetio još veći sram.

“Napisati svoj problem u tražilicu bilo je kao priznanje da imam problem. Upisao sam nešto poput ‘zašto ne mogu postići erekciju tijekom seksa’ i dobio sam puno informacija o erektilnoj disfunkciji, dijabetesu i kardiovaskularnim bolestima. Moj se uzorak neuspješnih seksualnih susreta nastavio. Često sam ostavljao djevojke bez objašnjenja i prije nego smo došli do kreveta”, prisjetio se.

'It all started with a road trip & sharing our struggles of not getting it up..' Read how cousins, Angus & Xander founded https://t.co/RgT0tZQTcI – https://t.co/IYx6gKFEO4 #sextherapy #mentalhealth #gettingitup #erectile dysfunction pic.twitter.com/W7iEqbuZup

Tek nakon što je krenuo na terapiju kako bi se lakše nosio s drugim problemima u svom životu, shvatio je da su njegovi problemi u krevetu povezani s tjeskobom, koju je i inače često osjećao.

DEPRESIJA – MUČNA BOLEST KOJA MOŽE BITI ZNAK JOŠ TEŽEG OBOLJENJA: Kako se u našim krajevima zamaskirala u jedan ‘svakodnevniji’ problem

“Moje oči su se otvorile i napravio sam nekoliko životnih promjena. Smanjio sam unos alkohola i kofeina, manje sam izlazio, a pomoglo je i to što sam dao otkaz na stresnom poslu i počeo meditirati”, rekao je Xander.

Ono što nije znao jest činjenica da se, u isto vrijeme, i njegov bratić Angus borio s istim problemom. On je prvi put primijetio da nešto nije u redu nekoliko tjedana nakon što je sudjelovao na biciklističkome natjecanju u Španjolskoj.

“Tada nisam shvaćao da je moja erektilna disfunkcija uzrokovana treniranjem za natjecanje. Svaki dan bih, ujutro i navečer, vozio bicikl po sat i pol. Tijekom tih treninga penis bi mi odrvenio, a to je ponekad bilo i bolno. Nisam na to obraćao pozornost jer se isto događalo i mom prijatelju”, započeo je Angus.

This time we’re getting lockdown right — starting with more fireworks in the bedroom (bonfire night anyone?)

Get 30 days free with “MOJOMONTH” and work for those reliable erections ✌🏼 pic.twitter.com/QiftIeKf31

— Mojo Men (@men_mojo) November 5, 2020