BOLOVI U VRATU: Mogu nastati kao posljedica svakodnevne nebrige za vlastito zdravlje i držanje

Jedan od najčešćih razloga odlaska kod liječnika je upravo bol u vratu i ramenima.

Bol u vratu se može pojaviti na prednjoj strani vrata gdje se nalazi grlo, ali i na stražnjem dijelu gdje se nalazi kralježnica i mišići. Uzroci boli mogu biti različiti, a ponekad su povezani s neurološkim problemima.

Vrat ima veliku ulogu jer omogućava funkciju gutanja, disanja, govora ali i nosi glavu i omogućava njeno pokretanje. Kroz vrat prolazi vratni dio kralježnične moždine, živci te donji dio ždrijela koji se nastavlja u ostatak sustava. Osim toga tu su smješteni i živčani snopovi, limfne žile i čvorovi. U prednjem dijelu vrata nalaze se i štitnjača te paratireoidne žlijezde koje imaju unutarnje lučenje. Bol u vratu je rijetko ograničena samo na vrat te se često može pojaviti i na ramenima ili u prsima. Vrat se može i ukočiti što smanjuje funkcionalnost i pokretljivost cijelih leđa i vrata.

Neki od uzroka boli u vratu su:



sportska ili trzajna povreda vrata, mehanički poremećaji

fibromialgija ili bolest mišića koja reflektira bol na vrat i ramena

osteoartritis

hernija diska

Uz to uzroci mogu biti razne degenerativne bolesti, tumori, infekcije, angina, herpes zoster ili sindromi, no najčešće se radi o uzrocima koje je mnogo lakše riješiti prirodnim putem ili korištenjem tableta za smanjivanje bolova.

Stanje u kojem se bol u predjelu vratne kralježnice širi prema ramenima, a uz to se pojavljuje i ukočenost vrata, naziva se bolni sindrom vratne kralježnice. Uz ovo se pojavljuju ograničeni pokreti vratne kralježnice.

Cerkvikalni sindrom opisuje bolove u bratu koji se šire u jednu stranu glave, ali se uz to mogu javiti i poremećaji vida, zujanje u ušima, vrtoglavica, mučnina i povraćanje. Uzrok nastanka je uglavnom nepravilno kretanje ili dugotrajno sjedenje u krivom i neugodnom položaju. Učestalost ovog sindroma povećava se s godinama pa je tako preko 90% ljudi u životu osjetilo teške bolove u vratu. Glavni simptomi cervikalnog sindroma su širenje boli te ukočenost. Ovi se simptomi često zanemaruju jer se pripisuju lošem držanju dok zapravo predstavljaju velik problem. Uzrok je zapravo promjena u kičmi ili iritacija vratnih živčanih korijenova što može poticati osteoporoza, tumori ili problemi sa krvnim žilama. Liječenje uključuje nošenje cervikalne kragne za smanjivanje bolova, fizioterapeutske vježbe te jačanje ostalih mišića kako bi se oslobodio pritisak na vratu.

Fibroimalgija se često zamijenjuje za umor ili ukočenost zbog dogotrajnog lošeg držanja, no zapravo ukazuje na mogućnost nastanka još većeg problema. Od fibroimalgije češće oboljevaju žene nego muškarci, no glavni uzrok nije poznat. Može nastati uslijed virusne infekcije ali to još nije dovoljno istraženo. Glavni simptom je osjećaj bolova raširen u mišićima vrata i ramena. Uz to se pojavljuje snažna iscrpljenost i poteškoće sa spavanjem. Bolovi mogu trajati jako dugo, čak i cijelog života ako se ne liječe na vrijeme. Liječenje i prevencija su iznimlno jednostavni, a uključuju svakodnevno istezanje, vježbanje te smanjivanje stresa.

Trošenje kostiju radi starenja nešto je što će svaka osoba teško izbjeći. Ovo može uzrokovati osteoporozu, spondilozu i degenerativna oboljenja diskusa. Sve to podrazumijeva postupno propadanje ili degeneraciju kostiju te gubitak elastičnih svojstava. S vremenom dolazi do gubitka zglobne hrskavice i stvaranja koštanih izraslina koje mogu pritiskati leđnu moždinu ili živčane korijenove. Iz tog razloga može doći do velikih boli u vratu i nestabilnosti čitave kralježnice.

Hernija diskusa može nastati uslijed nagli pokreta ili podizanja tereta, a zapravo se radi o pritisku na leđnu moždinu. Uglavnom se pojavljuje na području između petog, šestog i sedmog vratnog pršljena. Simptomi se pojavljuju naglo, a uključuju bol prilikom pomicanja vrata, bol u kralježnici i otežano pomicanje. Na nastanak vratne diskus hernije možete sumnjati ako dođe do trnjenja u rukama, slabosti u rukama i nogama prilikom uobičajenih dnevnih radnji te bol u čitavom predjelu vrata. Liječenje je uglavnom bez kirurške pomoći te uključuje vježbanje i korištenje lijekova protiv boli u vratu.

Probleme sa kralježnicom u vratu ne mora obilježavati samo bol i ukočenost već i drugi simptomi koje možda pripisujete drugim bolestima ili umoru. Tako može doći do stvaranja trnaca u prstima ili rukama, anksioznost, depresija, promjene raspoloženja, vrtoglavica, nesvjestica te osjećaj žarenja i boli na potiljku glave. Mogući simptomi su i problem s ušima koje bole te zujanjem u ušima.

Smanjite mogućnost nastanka boli u vratu

Kako bi osigurali da vam vratne kosti ne propadaju te da čim duže održite zdravlje vrata i kralježnice, potrebni su mali koraci svakog dana. Prije svega je nužno da, posebice ako radite u uredu, rastežete vrat i leđa svakih pola sata do sat vremena. Kratko svakodnevno rastezanje omogućit će bolju elastičnost kostiju i duže ih držati mladima.

Jačanje mišića cijelog tijela, a posebice leđa i ramena, važno je kako bi pomogli vratu držati glavu i time smanjili mogući pritisak na ostatak moždine i kralježnice. S obzirom na to da bol u vratu mogu uzrokovati stres i problemi, važno je da svakog dana imate vrijeme za opuštanje ali i da svake noći dobijete dovoljno sna. Uz to je jako važna pravilna prehrana te smanjivanje unosa kofeina, šećera i soli. Razmišljajte o tome što možete učiniti danas za bolje zdravlje sutra.