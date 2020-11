BOLNO UZIMANJE BRISA ĆE POSTATI PROŠLOST? Novi test iz daha prepoznaje virus – u sekundi! Evo kada mu se možemo nadati

Prvobitno se ova tehnologija koristila za razvijanje testova za otkrivanje bolesti poput raka pluća i za brzo razlikovanje bakterijskih i virusnih respiratornih bolesti

Rani rezultati istraživanja novog testa na koronavirus otvaraju mogućnost “brzog prepoznavanja” bolesti i znali bi se za nekoliko sekunda, umjesto za nekoliko sati. Britanska studija je pokazala da bi se metodom analize daha razvijenom u Walesu moglo odmah saznati je li osoba zaražena koronavirusom, piše BBC.

Rezultate je objavio časopis Lancet nakon manjeg ispitivanja novog testa na pacijentima u Škotskoj i Njemačkoj. Programeri tvrtke Imspex Diagnostics kažu da bi njihovi uređaji mogli biti spremni za upotrebu za šest mjeseci, ako na vrijeme uspiju osigurati financijska sredstava.

“Mislim da ovdje imamo velik potencijal”, rekao je osnivač i izvršni direktor kompanije Santi Dominguez, dodajući da bi se tako brzi test mogao primijeniti i izvan bolničkog okruženja, primjerice u zrakoplovstvu, prijevozu općenito ili u slučaju potrebe poslova imigracije.

“Uzorak se može uzeti vrlo brzo, test je neinvazivan i ne trebate posebno obučeno osoblje da biste prikupili uzorke. U samo nekoliko minuta dobivate rezultat”, kazao je Dominguez. Najnoviju tehnologiju razvila je tvrtka Imspex u svojem sjedištu u mjestu Cynon Valley u južnome Walesu.

Australian researchers are working on a world-first breathalyser that is as quick and simple as a roadside breath test but could detect coronavirus within minutes. #7NEWS https://t.co/tfHIFyj5i4 — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) July 1, 2020

Kako funkcionira tehnologija?

Prvobitno se tehnologija koristila za razvijanje testova za otkrivanje bolesti poput raka pluća i za brzo razlikovanje bakterijskih i virusnih respiratornih bolesti, no s obzirom na pandemiju koju je prouzročila nova vrsta koronavirusa, tvrtka je odlučila svoja dijagnostička nastojanja primijeniti u otkrivanju ove bolesti.

“U ovome području imamo dosta iskustva. Kad se u svijetu pojavio i proširio covid-19, potaknuo nas je da pridonesemo svjetskim naporima u otkrivanju bolesti”, dodao je direktor Imspexa. Dosad su provedena dva ispitivanja nove tehnologije na hospitaliziranim pacijentima u Edinburghu i u njemačkome Dortmundu. Realizirana su na samom početku pojave pandemije.

PRAVI IZAZOV JE TEK PRED NAMA: Zima donosi superširenje. To je teško izbjeći, ali ima nekoliko stvari koje mogu činiti spasonosnu razliku

Studija, koju vodi Sveučilište Loughborough proizašla je iz sveučilišnog rada na projektu trijaže, čija je svrha pomoći hitnim službama u trenucima raznih katastrofa. Znanstvenici su pokušali ustanoviti mogu li postojeći uređaji razlikovati pacijenta s covidom-19 od onoga s nekom drugom vrstom infekcije prsnog koša.

Tehnologija funkcionira tako da se analiziraju kemikalije iz daha pacijenta, koje bi mogle dati odgovor na pitanje od čega pacijent boluje i ima li respiratornih problema. Testovima se uspio otkriti trag covida-19 u kemikalijama, što je nakon toga potvrđeno tradicionalnijim i invazivnijim testom brisa grla i nosa.

U 80 posto slučajeva ovakvim se testiranjem uspješno predvidjelo boluje li pacijent od covida-19, pri čemu je test razlikovao ovu bolest od ostalih koje sa sobom nose probleme s disanjem, poput astme ili bakterijske upale pluća.

Brzo postavljanje dijagnoze

U studiji provedenoj među hospitaliziranim pacijentima u Edinburghu, znanstvenici su identificirali kemijske spojeve koji su imali “značajnu mogućnost predviđanja” ozbiljnosti zaraze koronavirusom. Iz britanske tvrtke kažu kako smatraju da bi ovakva tehnika mogla ukazati na to tko su najugroženiji pacijenti.

Znanstvenici su zaključili sljedeće: “Ako se pokaže pouzdanom, ova tehnologija nudi mogućnost brzog otkrivanja covida-19 u odjelima za hitne slučajeve ili u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što će pridonijeti kvalitetnijem radu s pacijentima i sigurnosti zdravstvenog osoblja.”

“Usto, razvoj i odobrenje ovakvog pristupa mogu omogućiti brzo postavljanje dijagnoze covida-19 u predstojećim sezonama gripe”, dodali su. Paul Thomas, s Odjela za kemiju Sveučilišta u Loughboroughu rekao je da su ga rezultati “jako ohrabrili”, no dodaje da je još uvijek riječ o studiji manjih razmjera jer je u njoj sudjelovalo oko stotinu pacijenata.

Tvrtka koja proizvodi opremu rekla je da tehnologiju još treba usavršiti prije nego što se bude smatrala spremnom i sigurnom za upotrebu u svakodnevnim situacijama, bez obzira na to je li riječ o bolničkim ustanovama ili na ostalim mjestima, poput zračnih luka.

“Mi smo mala tvrtka i ako bismo proces morali završiti sami s resursima kojima raspolažemo, do konačnog rezultata trebalo bi nam između godinu do godinu i pol dana. No uz pravu potporu na tržište bismo mogli izaći i za manje od pola godine”, kazao je Domingues, istaknuvši da je ovo otkriće odsad prioritet tvrtke.