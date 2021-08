Trombocitoza – Kako ju prepoznati? Kako ju liječiti?

Trombociti ili krvne pločice jedna su od 3 vrste krvnih stanica. Trombociti su malene stanice bez jezgre, koje sadrže brojne granule s različitim faktorima zgrušavanja krvi i enzimima. Trombociti nastaju raspadom veće stanice, megakariocita u koštanoj srži, a normalan životni vijek im je 3 do 5 dana, nakon čega se raspadaju u slezeni.

Trombocitoza patološko je stanje organizma pri čemu je broj trombocita u perifernoj krvi povećan. Trombocitoza može biti povezana s infekcijama, pri čemu se naziva reaktivnom trombocitozom. Može biti povezana i sa malignim bolestim koštane srži te ju tada nazivamo esencijalna trombocitemija.

Trombocitoza se najčešće otkriva rutinskim krvnim testovima u sklopu sistematskih pregleda, nakon čega je važno otkriti njezin uzrok zbog sprječavanja eventualnih posljedica. U manjem broju slučajeva trombocitoza se prvi puta manifestira pojavom ugrušaka (tromba) u sklopu duboke venske tromboze.

Kako prepoznati trombocitozu?

Trombocitoza je najčešće asimptomatska, što znači da osoba nema nikakve simptome. Najčešća prva manifestacija kod neotkrivene trombocitoze je pojava malih ugrušaka u venama nogu.

Povećan broj trombocita u krvi povećava rizik od nastanka tromboze - akutnog poremećaja u kojem dolazi do stvaranja ugruška u krvnoj žili, najčešće veni, koji može dovesti do okluzije krvne žile i posljedične ishemije tkiva, ili može u obliku embolusa putovati krvožilnim sustavom do organa poput srca ili mozga te posljedično izazvati moždani udar, srčani udar ili plućnu emboliju.

Neki do simptoma koji se pojavljuju kod ovih stanja su :

Glavobolja i vrtoglavica

Bol u prsima i subjektivan osjećaj manjka zraka

Gubitak svijesti

Izuzetna bol u ekstremitetima

Uvećana jetra i slezena

Osjećaj utrnulosti u prstima nogu

Visoka tjelesna temperatura

U svakom od ovih slučajeva potrebno je obratiti se liječniku.

Kako nastaje trombocitoza?

Koštana srž normalno proizvodi oko 150.000 trombocita dnevno te se oni izmjenjuju u cijelosti svakih 5 dana. Zreli trombociti odlaze u perifernu krv, gdje je njihova uloga stvaranje mikro ugrušaka na sitnim oštećenjima krvnih žila, ako bi održali stijenke krvnih žila intektnima. U slučaju veće ozljede stvaraju trombocitni čep, kasnije i ugrušak kako bi spriječili gubitak krvi.

Esencijalna trombocitemija nastaje zbog primarnog poremećaja u koštanoj srži, koji je najčešće maligan te pojačano stvara trombocite. U krvnoj slici vidi se porast i svih drugih krvnih stanica, što nazivamo pancitozom.

Reaktivna trombocitoza češća je i nastaje zbog pojačane proizvodnje trombocita u zdravnoj koštanoj srži. Uzroci su brojni : krvarenje i gubitak krvi, zatajenje bubrega, maligna bolest, infekcija, šok i sepsa,alergijska reakcija, uklanjanje slezene, hemolitička anemija..

Neki lijekovi, poput tretinoina i vinkristina, mogu izazvati povećanu produkciju trombocita.

Kako se liječi trombocitoza?

Kod reaktivne trombocitoze, liječenje je usmjereno na primarnu bolest, poput infekcije, kronične ili maligne bolesti u podlozi. Takvo liječenje može biti dugotrajno i trombociti često bivaju povišenu duže vremena. Esencijalna trombocitemija liječi se kemoterapeutskim protokolima.

Svaki pacijent s trombocitozom treba uzimati aspirin , antiagregacijski lijek , koji sprječava zgrušavanje krvi i koristi se kao profilaksa zbog rizika od stvaranja ugrušaka.

Promjena životnih navika također je bitna. Prestanak pušenja ima pozitivan učinak na stijenke krvnih žila i smanjuje potrebu za stvaranjem sitnih ugrušaka. Smanjenje masnoća u krvi ima isti učinak, kao i izbjegavanje životinjskih masnoća u prehrani.