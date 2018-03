BOLEST SPAVANJA: Teška bolest od koje pati preko 500 tisuća ljudi diljem svijeta

Afrička tripanosomijaus ili bolest spavanja uzrokuju paraziti, a može se pojaviti kod ljudi i životinja.

Ovu bolest uzrokuju nametnici iz vrste Trypanosoma brucei, a ona ima dvije podvrste koje mogu zaraziti ljude. Zaraza se uglavnom prenosi kroz ove nametnike i to u 98% slučajeva. Ove nametnike prenose ce ce muhe ugrizom, a one najčešće obitavaju u ruralnim krajevima. Postoji 82 različita poremećaja spavanja, ali samo je jedna bolest spavanja.

Uzroci su paraziti, a simptomi mogu biti jako teški

Područje u kojem se najviše proteže bolest spavanja su sjever Južnoafričke Republike te do juga Alžira, Libije i Egipta. Ova bolest ne može se povezati sa psihološkim problemima i to ju razlikuje od poremećaja spavanja. Od ove bolesti u svijetu pati oko pola milijuna ljudi. Tijek bolesti će se razlikovati ovisno o uzročniku, točnije, ovisno od kojeg od dva parazita je bolest nastala. Kod infekcije brucei gambiense bolest sporo napreduje, a kod rhodesiense su simptomi mnogo izraženiji i bolest brzo napreduje. Glavni problem s bolesti spavanja je to što eksprimacija ovog parazita varira što bi značilo da on neprestano mijenja svoj ‘sastav’ kako bi izbjegao imunološki sustav domaćina na kojeg dospije. Ovo znači da antitijela u čovjeku ili životinji uspiju uništiti samo jedan dio parazita, a ostatak parazita preživljava i oni se ponovno razmnožavaju.

U prvom stadiju bolesti spavanja dolazi do oticanja na mjestu uboda muhe, premda se to pojavljuje tek kod 5-20% zaraženih. Već nakon tjedan dana se mogu pojaviti prvi simptomi i pojavljivanje parazita u krvotoku. Ovi simptomi će se pokazati kroz groznicu, bolove u zglobovima, svrabom, oticanjem limfnih čvorova i glavoboljom. Otečeni limfni čvorovi će se uglavnom pojaviti u predjelu vrata, a može doći do anemije. Drugi stadij dolazi između 4. i 6. mjeseci nakon infekcije. Ako je u pitanju zaraza s brucei rhodesiense to se može dogoditi i nakon par tjedana. U ovom periodu paraziti se probijaju kroz moždanu branu i dolaze do centralnog živčanog sustava što uzrokuje reakciju imunološkog sustava i oštećenja živčanog sistema. Simptomi koji se pojavljuju su teškoće u koordiranju, ravnoteži, teška kontrola spavanja, zbunjenost, naglo mršavljenje i teški i bolni grčevi.



Na kraju bolesti, ako se ne liječi, zaražene osobe padaju u trajni san iz kojeg se ne mogu probuditi, radi čega ova bolest spavanja dobiva i ime. Ovisno o jačini zaraze, pacijenti mogu umrijeti nakon nekoliko mjeseci ili godina.

Zaraza ce ce muhom ne događa se nakon samo jednog ugriza, već je potrebno nekoliko desetaka kako bi paraziti zaista došli unutar kože. Ugriz ćete jako dobro prepoznati jer je izrazito bolan, a te muhe vas mogu upiknuti i preko odjeće.

Liječenje je moguće ako se bolest otkrije rano

Ova je bolest u nekim regijama normalna i redovita pojava. Smatra se da je riziku izloženo oko 70 milijuna ljudi u 36 zemalja. 2010. godine je bolest spavanja smrtonosno zarazila preko 9000 ljudi, što je smanjen broj kroz protekle godine. U ovom trenutku se pretpostavlja da je zaraženo oko 30 tisuća ljudi. Više od 80% slučajeva zaraženih osoba zabilježeno je u Demokratskoj Republici Kongo.

Prije pojave neuroloških simptoma još postoji šansa za ozdravljenje pa je zato bitno da se bolest spavanja otkrije što ranije. Liječenje se provodi lijekovima pentamidinom i suraminom te ostalima, što će ovisiti o točnom stupnju i vrsti zaraze. Liječenje može biti potpuno uspješno, ali jedino ako se otkrije na vrijeme. Moguće su trajne posljedice.