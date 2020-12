Nova studija otkriva simptome Covida-19 koji su se ranije smatrali znakovima općih zdravstvenih problema

U novoj studiji navode se neki od simptoma Covida-19 koji ukazuju na rane znakove Covida-19, a koji su ranije bili označeni kao uobičajeni zdravstveni problemi. U svrhu studije objavljene u časopisu Annals of Clinical and Translational Neurology znanstvenici su promatrali 412 pacijenata te su pronašli da je 82 posto njih imalo neuroloških problema koji su trajali čak i nakon liječenja, piše The Hindu Business Line.

Sudionici studije također su prijavili određene druge simptome koji mogu ukazivati na to da je osoba već oboljela od Covida-19. U studiji su navedeni sljedeći simptomi:

Bol u mišićima

Prema studiji, 44.8% ispitanika imalo je bolove u mišićima, što je bilo posljedica zaraze koronavirusom. Centar za kontrolu i prevenciju (CDC) bol u mišićima je također naveo kao jedan od simptoma. To može potrajati i mjesecima nakon što test pokaže da je osoba negativna na virus, piše BusinessLine.

Glavobolja

CDC također navodi glavobolju kao jedan od jasnih simptoma Covida-19, što je potvrdila i ova studija kod mnogih ispitanika. Moguće je da su neke osobe zapravo imale Covid-19, a svoju glavobolju su pripisivali problemima s vidom ili pretjeranim gledanjem u ekrane.

Mentalna zbunjenost

U studiji je navedeno da je mentalna zbunjenost zabilježena kao čest simptom Covida-19. 31.8% ispitanika u studiji je doživjelo zbunjenost.

Gubitak okusa i mirisa

Studija je također potvrdila gubitak mirisa i okusa kao jedan od simptoma covida-19, a razne zdravstvene organizacije ga navode kao istaknuti simptom zaraze koronavirusom.

Bol u očima

Mnogi ljudi koji su imali pozitivan test na virus imali su na početku bolesti problem s bolom u očima. To se ranije smatralo posljedicom prekomjernog gledanja u ekrane tijekom zatvaranja.

